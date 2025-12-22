Compras navideñas con Cuenta DNI: dónde aprovechar descuentos y beneficios antes del 24

Cuenta-DNI-Supermercados La Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece promociones y reintegros en comercios adheridos, aumentando el ahorro del usuario.

Uno por uno, los descuentos y beneficios para aprovechar en las compras navideñas con Cuenta DNI:

Lunes 22 de diciembre en Día: 20% de descuento con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000.

Lunes 22 y martes 23 de diciembre: 10% de descuento en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Martes 23 de diciembre en Nini Mayorista: 15% de descuento con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.

Miércoles 24 de diciembre en Carrefour: 10% de descuento sin tope de reintegro con devolución en el acto. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena (Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express).

Martes 23 y miércoles 24 de diciembre en Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de diciembre: descuento del 10% en Sodimac, la cadena de mejoramiento del hogar, construcción y decoración.

Lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de diciembre: descuento del 20% en Casa Silvia, una tienda minorista que vende una amplia gama de productos para el hogar.

Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.

La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.