Araña viuda negra: cómo identificarla en casa y en qué lugares es probable encontrarla

Dentro de las plagas que pueden aparecer en tu hogar, una de las más peligrosas es la araña viuda negra. Su nombre se debe a la tendencia de la hembra de ciertas especies del género a canibalizar al macho tras el apareamiento.
Aquellas personas que alguna vez han detectado a la viuda negra tienen que saber que pueden localizarla en distintos puntos del hogar. Generalmente, las mismas prefieren los sitios oscuros.
Cómo identificar a la araña viuda negra en tu casa
Para identificar a una araña en tu casa, el primer paso es observar su color y brillo. En este caso, la hembra adulta destaca por un negro profundo y extremadamente brillante, similar al acabado de un zapato de charol.
Su cuerpo es inconfundible debido a un abdomen muy voluminoso y globoso que contrasta con sus patas delgadas. Si la araña es de color marrón opaco, gris o tiene manchas claras en el lomo, es probable que se trate de un macho, el cual no es el mismo riesgo.
El signo de identidad más fiable para reconocer a la viuda negra es la famosa mancha roja en forma de reloj de arena, situada en la parte inferior (vientre) de su abdomen. En algunos ejemplares puede variar hacia tonos anaranjados o amarillos, y lo cierto es que la misma muchas veces puede no ser vista desde arriba.
Otro factor clave es el tipo de telaraña que construye, la cual carece por completo de la geometría elegante de otras especies. La red de una viuda negra es una maraña desordenada, irregular y de aspecto caótico. Generalmente, se ubica en zonas oscuras y cercanas al suelo.
Dónde encontrar a la araña viuda negra en casa
La viuda negra es una experta en ocultarse en lugares oscuros, secos y poco transitados. Dentro de casa, suele refugiarse en sótanos, áticos, detrás de muebles pesados o dentro de calzado que ha estado guardado mucho tiempo.
En lo que al exterior refiere, tienes que saber que sus sitios favoritos son las pilas de leña, cajas de herramientas, contadores de agua y debajo de los marcos de las puertas.
Si confirmas la presencia de esta araña en tu casa, lo mejor será que evites el contacto directo con la misma y te contactes con un especialista para eliminarla.