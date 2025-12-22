Araña viuda negra: cómo identificarla en casa y en qué lugares es probable encontrarla

Su cuerpo es inconfundible debido a un abdomen muy voluminoso y globoso que contrasta con sus patas delgadas. Si la araña es de color marrón opaco, gris o tiene manchas claras en el lomo, es probable que se trate de un macho, el cual no es el mismo riesgo.

El signo de identidad más fiable para reconocer a la viuda negra es la famosa mancha roja en forma de reloj de arena, situada en la parte inferior (vientre) de su abdomen. En algunos ejemplares puede variar hacia tonos anaranjados o amarillos, y lo cierto es que la misma muchas veces puede no ser vista desde arriba.

araña, viuda negra La viuda negra suele preferir los lugares cerca del piso.

Otro factor clave es el tipo de telaraña que construye, la cual carece por completo de la geometría elegante de otras especies. La red de una viuda negra es una maraña desordenada, irregular y de aspecto caótico. Generalmente, se ubica en zonas oscuras y cercanas al suelo.

Dónde encontrar a la araña viuda negra en casa

La viuda negra es una experta en ocultarse en lugares oscuros, secos y poco transitados. Dentro de casa, suele refugiarse en sótanos, áticos, detrás de muebles pesados o dentro de calzado que ha estado guardado mucho tiempo.

En lo que al exterior refiere, tienes que saber que sus sitios favoritos son las pilas de leña, cajas de herramientas, contadores de agua y debajo de los marcos de las puertas.

Si confirmas la presencia de esta araña en tu casa, lo mejor será que evites el contacto directo con la misma y te contactes con un especialista para eliminarla.