La DGE anunció un plan para reparar y pintar 850 escuelas durante el verano

En esta etapa se completará la pintura interior de los edificios: patios, aulas y espacios comunes. Es la continuidad de una primera fase ya concluida, en la que se habían pintado frentes y baños. La inversión destinada exclusivamente a pintura asciende a 12.000 millones de pesos.

Ampliaciones, arreglos de techos y sistemas eléctricos

Reparación escuelas

Además de la pintura, otras 650 escuelas recibirán distintos tipos de intervenciones que van desde ampliaciones y cambios de techos, hasta readecuaciones de instalaciones eléctricas y mejoras estructurales.

El subsecretario subrayó que estas obras permitirán avanzar en soluciones de mediano plazo a problemas recurrentes en edificios antiguos, al mismo tiempo que se planifica la incorporación de nuevos espacios para responder al crecimiento de la matrícula en algunas zonas.

Nuevas aulas modulares y tradicionales

El plan también contempla la construcción de aulas nuevas, tanto en formato tradicional como mediante un sistema modular. En total, se prevé una inversión de 45.000 millones de pesos, que permitirá sumar 70 aulas modulares, además de otras que se ejecutarán mediante obra convencional.

Sobre las aulas modulares, Daparo destacó una ventaja clave: pueden trasladarse de un edificio a otro según necesidad. Esto permite que la infraestructura acompañe la matrícula en zonas donde disminuye la demanda y reforzar sectores donde crece, ya que la construcción de aulas tradicionales demora al menos un año y medio.

Un plan especial para tres escuelas emblemáticas

escuela rawson godoy cruz techo dge tormenta Los techos de una de las galería de la escuela Rawson cedieron durante una fuerte tormenta. Ahora van a ser reconstruidos.

Un capítulo aparte merece la intervención en tres edificios escolares de valor histórico y simbólico para Mendoza: la Escuela Rawson (ubicada cerca de la plaza de Godoy Cruz), la Escuela Hogar Eva Perón y la Escuela Pouget.

Para ellas se realizó una licitación especial, dado el tipo de obra y la magnitud de las reparaciones. En la Rawson se harán techos nuevos, mientras que la Eva Perón también tendrá reparaciones profundas en su estructura. Cada una de estas dos instituciones demandará 1.000 millones de pesos, mientras que la Pouget requerirá 900 millones.

Según Daparo, el objetivo es llegar a marzo con la mayor cantidad posible de obras avanzadas o finalizadas, garantizando condiciones adecuadas para estudiantes y docentes al iniciar el ciclo lectivo 2026.