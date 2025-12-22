Colgar bolsas de café en el balcón de casa: qué tipo de problemas resuelve y por qué hacerlo

Con el paso del tiempo, el café ha comenzado a ser protagonista de múltiples trucos para realizar en el hogar. Por nombrar algún ejemplo, y aunque pocos lo realizan, lo cierto es que puede ser colgado en el balcón de casa.
El hecho de colgar café en el balcón de casa puede ser aprovechado gracias al intenso aroma del ingrediente, como también a los aceites esenciales del mismo.
Por qué colgar bolsitas de café en el balcón de casa
Colgar bolsas con restos de café en el balcón actúa como un repelente natural eficaz contra insectos (hormigas, mosquitos, babosas) funcionando como una barrera olfativa que disuade a este tipo de plagas sin la necesidad de usar químicos tóxicos.
Además de los insectos, esta técnica se utiliza para ahuyentar a ciertos animales. El olfato de los gatos y de aves como las palomas es muy sensible; para ellos, el olor del café es demasiado fuerte y desagradable
Este truco casero no solo tiene ese beneficio, sino que también es efectivo contra los malos olores. El café tiene propiedades desodorizantes naturales que ayudan a purificar el aire que entra a la vivienda. Al estar contenido en bolsas de tela o malla, el café también captura la humedad ambiental, evitando que se concentre en los rincones del balcón.
Finalmente, esta práctica favorece la economía circular y el cuidado de las plantas. Al reutilizar los posos de café secos en bolsas, se les da una segunda vida antes de verterlos directamente en la basura: en concreto, puedes usarlo en las macetas como abono orgánico.
Elementos caseros para ahuyentar a las plagas del balcón
Además del café en bolsas, puedes utilizar otros elementos para ahuyentar a aves e insectos del balcón de tu casa:
- Plantas Repelentes: lavanda , menta, albahaca, romero, tomillo, citronela, geranio limón y laurel.
- Pimienta: rociar agua con pimienta de cayena o negra en barandas.
- Reflejos: colocar tiras de papel celofán, CDs viejos o espejos para desorientarlas.
- Aceites Esenciales: citronela, eucalipto o menta, mezclados con agua.