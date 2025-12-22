Colgar bolsas de café en el balcón de casa: qué tipo de problemas resuelve y por qué hacerlo

Además de los insectos, esta técnica se utiliza para ahuyentar a ciertos animales. El olfato de los gatos y de aves como las palomas es muy sensible; para ellos, el olor del café es demasiado fuerte y desagradable

Este truco casero no solo tiene ese beneficio, sino que también es efectivo contra los malos olores. El café tiene propiedades desodorizantes naturales que ayudan a purificar el aire que entra a la vivienda. Al estar contenido en bolsas de tela o malla, el café también captura la humedad ambiental, evitando que se concentre en los rincones del balcón.

aves, balcon Con este truco casero, las palomas no se asomarán al balcón de tu casa.

Finalmente, esta práctica favorece la economía circular y el cuidado de las plantas. Al reutilizar los posos de café secos en bolsas, se les da una segunda vida antes de verterlos directamente en la basura: en concreto, puedes usarlo en las macetas como abono orgánico.

Elementos caseros para ahuyentar a las plagas del balcón

Además del café en bolsas, puedes utilizar otros elementos para ahuyentar a aves e insectos del balcón de tu casa: