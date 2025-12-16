Pocos lo saben: qué significa y para qué sirve colocar café alrededor de las plantas del jardín

cafe, cesped, jardin Descubrí los beneficios de espolvorear café en el jardín.

Para usar este ingrediente de forma efectiva, los expertos sugieren mezclar posos de café secos (colocarlos previamente en una bandeja al sol) con la tierra del jardín. Es fundamental evitar utilizar posos húmedos, ya que crearán un entorno propicio para el desarrollo de hongos y bacterias que luego afectarán al crecimiento de las plantas.

Además de impulsar el desarrollo de los ejemplares cultivados en el jardín, el café también obstaculizará el crecimiento de hierbas y yuyos que quitan nutrientes a las plantas principales. En la misma línea, mejorará la calidad de la tierra.

cafe El café aporta distintos beneficios a las plantas del jardín.

Por otro lado, el café servirá para ahuyentar insectos y plagas que atentan contra los ejemplares cultivados en el jardín, como babosas, hormigas, caracoles y larvas, entre otros. Esto se debe al fuerte olor que tiene el mencionado ingrediente. Para su uso, simplemente tendrás que volcar posos en el césped y renovarlos cada vez que llueva.

En cualquiera de los casos, los profesionales recomiendan evitar utilizar café puro, ya que sus componentes son muy fuertes y su acidez perjudicará las plantas del jardín. En cambio, los posos o los restos que quedan en la cafetera tienen propiedades más suaves.