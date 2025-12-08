Usando las cápsulas de café vacías, crea estos hermosos adornos para el pino de Navidad

Cápsulas de café

Hilo o cinta

Marcador permanente

Pelotitas de madera

Mostacillas

Pegamento o silicona

Cápsulas de café El primer paso es vacíar con cuidado las cápsulas de café.

Una vez que las cápsulas estén vacías, tendrás que lavarlas con agua y detergente. Espera a que se sequen antes de seguir con el paso a paso.

El próximo paso será elegir la idea que quieres hacer de adorno con las cápsulas de café. Por ejemplo, puedes hacer uno muñequitos, usando dos o tres cápsulas, un poco de hilo para hacer las extremidades (cerrándolas con una mostacillas), y una pelotita de madera que servirá como rostro y cabeza.

Reciclaje cápsulas café Cápsulas de café recicladas.

Otra opción muy fácil es crear una especie de guirnalda de Navidad. En este caso te aconsejamos unir en forma de círculo varias cápsulas del mismo color o que sean de una misma tonalidad, por ejemplo, todas verdes o marrones.

Lo importante es que sepas darle una segunda vida o uso a aquellas cápsulas que siempre terminan en la basura, ya que no puedes volver a colocarlas en la máquina de café.