Usando las cápsulas de café vacías, crea estos hermosos adornos para el pino de Navidad

Quienes tienen una máquina de café saben que las cápsulas son de un uso único, y a lo largo de la semana se va acumulando una gran cantidad de las mismas, las cuales suelen terminar todas en la basura.
Sin embargo, en la siguiente nota te enseñaremos una forma muy fácil y rápida para poder reciclar las cápsulas de café y convertirlas en un hermoso adorno navideño.
¿Cómo reciclar las cápsulas de café para convertirlas en adornos de Navidad?
Materiales
- Cápsulas de café
- Hilo o cinta
- Marcador permanente
- Pelotitas de madera
- Mostacillas
- Pegamento o silicona
El primer paso de esta manualidad es abrir y vacíar con mucho cuidado las cápsulas de café. Te aconsejamos hacerlo con cuidado y paciencia para que las cápsulas no se rompan ni se deformen.
Una vez que las cápsulas estén vacías, tendrás que lavarlas con agua y detergente. Espera a que se sequen antes de seguir con el paso a paso.
El próximo paso será elegir la idea que quieres hacer de adorno con las cápsulas de café. Por ejemplo, puedes hacer uno muñequitos, usando dos o tres cápsulas, un poco de hilo para hacer las extremidades (cerrándolas con una mostacillas), y una pelotita de madera que servirá como rostro y cabeza.
Otra opción muy fácil es crear una especie de guirnalda de Navidad. En este caso te aconsejamos unir en forma de círculo varias cápsulas del mismo color o que sean de una misma tonalidad, por ejemplo, todas verdes o marrones.
Lo importante es que sepas darle una segunda vida o uso a aquellas cápsulas que siempre terminan en la basura, ya que no puedes volver a colocarlas en la máquina de café.