El bodegón español que ofrece rabo de buey por $27.000 para 2 personas

Uno de los platos más destacados es el rabo de buey estofado, que tiene un precio de $27.000. Es una porción abundante que alcanza fácilmente para 2 comensales, con la carne tierna y una salsa rica. Muchos lo piden porque es un clásico español que no se encuentra en todos lados.

bodegon la coruña La paella, un infaltable en este bodegón español.

Además del rabo de buey, hay otros platos españoles como huevos a la flamenca, lenguado Finisterre, ternera en zarza, solomillo de cerdo en zarza, pulpo español a la gallega y patatas bravas. Estas opciones vienen en tamaños generosos, con guarniciones incluidas, y mantienen los sabores auténticos.

La Coruña es una buena alternativa en Buenos Aires para quien busca comida española en formato bodegón. La variedad de esta gastronomía hace que sea un lugar para repetir. El bodegón ofrece una experiencia directa y sabrosa con influencias gallegas.