El bodegón español que ofrece rabo de buey por $27.000 para 2 personas

En Lanús, un partido del sur del Gran Buenos Aires, hay un bodegón que mucha gente elige cuando quiere comer platos abundantes con toque español. Es un lugar de barrio, con porciones generosas y precios que permiten ir en grupo o familia sin gastar demasiado. El ambiente es clásico de este local gastronómico, con mesas simples y un servicio directo.
Los clientes suelen destacar la calidad de las preparaciones y cómo los platos salen bien calientes. Hay opciones para compartir, y el lugar tiene espacio suficiente para grupos. No es un restaurante moderno, pero ofrece esa comida reconfortante que se busca en un bodegón tradicional.
El bodegón español de Lanús
El bodegón se llama La Coruña y está ubicado en avenida 9 de Julio 1865, Lanús, Buenos Aires. Se especializa en comida española, con platos típicos que traen sabores de Galicia y otras regiones. La carta incluye varias opciones clásicas de la cocina ibérica.
Uno de los platos más destacados es el rabo de buey estofado, que tiene un precio de $27.000. Es una porción abundante que alcanza fácilmente para 2 comensales, con la carne tierna y una salsa rica. Muchos lo piden porque es un clásico español que no se encuentra en todos lados.
Además del rabo de buey, hay otros platos españoles como huevos a la flamenca, lenguado Finisterre, ternera en zarza, solomillo de cerdo en zarza, pulpo español a la gallega y patatas bravas. Estas opciones vienen en tamaños generosos, con guarniciones incluidas, y mantienen los sabores auténticos.
La Coruña es una buena alternativa en Buenos Aires para quien busca comida española en formato bodegón. La variedad de esta gastronomía hace que sea un lugar para repetir. El bodegón ofrece una experiencia directa y sabrosa con influencias gallegas.