Cinco platos ideales para celíacos que tiene la carta de un bodegón

Este bodegón ofrece la opción para personas con esta condición y que puedan disfrutar de la comida

Sebastián Salas
Sebastián Salas
Pizza y cerveza, una excelente combinación en este bodegón.

En el norte de Buenos Aires, se erige un bodegón que captura la esencia de la gastronomía argentina con un toque moderno. Con su fachada sencilla y acogedora, invita a locales y visitantes a sumergirse en un ambiente familiar, donde también incluye buenas opciones para celíacos.

No es solo un bodegón, desde su apertura ha ganado reputación por su servicio atento y porciones generosas, atrayendo a familias, grupos de amigos y hasta turistas curiosos por explorar la periferia de la capital.

bodegon loot
Las hambrguesas son las más solicitadas en este bodegón.

El bodegón con comida celíaca

Ubicado en la calle Manuel Obarrio 1425, este bodegón se llama Loot Bar. Aunque Don Torcuato no es el centro neurálgico de Buenos Aires, su ubicación accesible por rutas principales lo hace ideal para escapadas gastronómicas

El menú de Loot Bar es un homenaje a los clásicos argentinos, con énfasis en la comida para acompañar con unas buenas cervezas. Desde hamburguesas hasta pizzas, cada plato se prepara con ingredientes frescos y locales, garantizando sabores auténticos. Sin embargo, lo que lo distingue es su compromiso con la diversidad dietética, ofreciendo opciones que van más allá de lo convencional.

bodegon loot 2
El bodegón tiene la típica vista de un bar cervecero.

Una de las estrellas de Loot Bar son sus 5 opciones de platos aptos para celíacos, diseñadas para que nadie se quede fuera de la experiencia gastronómica. Estos incluyen batatas fritas crujientes, perfectas como guarnición o aperitivo; papas fritas tradicionales, doradas y sazonadas con sal marina; una hamburguesa jugosa elaborada con carne de res premium y pan sin gluten; provoleta al pan, un queso derretido envuelto en masa apta para celíacos, gratinado a la perfección; y papas fritas con cheddar y verdeo, una explosión de sabores cremosos y frescos.

Los precios de estas opciones celíacas oscilan entre $13.000 y $17.500, lo que las hace accesibles considerando la calidad y el tamaño de las porciones. En un mercado donde las opciones sin gluten suelen ser limitadas o costosas, este bodegón se posiciona como un pionero, atrayendo a un público cada vez más consciente de sus necesidades alimentarias.

