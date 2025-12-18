Cinco platos ideales para celíacos que tiene la carta de un bodegón

El menú de Loot Bar es un homenaje a los clásicos argentinos, con énfasis en la comida para acompañar con unas buenas cervezas. Desde hamburguesas hasta pizzas, cada plato se prepara con ingredientes frescos y locales, garantizando sabores auténticos. Sin embargo, lo que lo distingue es su compromiso con la diversidad dietética, ofreciendo opciones que van más allá de lo convencional.

bodegon loot 2 El bodegón tiene la típica vista de un bar cervecero.

Una de las estrellas de Loot Bar son sus 5 opciones de platos aptos para celíacos, diseñadas para que nadie se quede fuera de la experiencia gastronómica. Estos incluyen batatas fritas crujientes, perfectas como guarnición o aperitivo; papas fritas tradicionales, doradas y sazonadas con sal marina; una hamburguesa jugosa elaborada con carne de res premium y pan sin gluten; provoleta al pan, un queso derretido envuelto en masa apta para celíacos, gratinado a la perfección; y papas fritas con cheddar y verdeo, una explosión de sabores cremosos y frescos.

Los precios de estas opciones celíacas oscilan entre $13.000 y $17.500, lo que las hace accesibles considerando la calidad y el tamaño de las porciones. En un mercado donde las opciones sin gluten suelen ser limitadas o costosas, este bodegón se posiciona como un pionero, atrayendo a un público cada vez más consciente de sus necesidades alimentarias.