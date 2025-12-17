Fueron 4 a comer a un bodegón italiano y subieron una foto de la cuenta final

En el barrio de Béccar, San Isidro, provincia de Buenos Aires, se encuentra un bodegón que se ha convertido en un referente de la cocina italiana en la zona norte. Ubicado en Avenida Centenario 1698, este acogedor establecimiento familiar destaca por su ambiente cálido y su propuesta gastronómica auténtica, que combina tradición italiana con toques locales.
Mangiamo ofrece una carta variada con pastas caseras, carnes a la parrilla y platos innovadores como el wok de vegetales o carnes, junto a clásicos como ñoquis con salsa, filetes de carne y opciones como filet de puerros. Las porciones son generosas, y los ingredientes frescos marcan la diferencia en cada bocado. Además, cuenta con una selección de vinos accesible y postres caseros que cierran la experiencia con dulzura.
Cuánto se gasta en el bodegón Mangiamo
Lo que distingue a Mangiamo es su excelente relación precio-calidad. Según cientos de reseñas en plataformas como Tripadvisor, donde ocupa el primer puesto entre los restaurantes de San Isidro, los comensales destacan los precios razonables y la abundancia de los platos. Es común leer comentarios sobre lo accesible que resulta comer bien sin gastar de más.
Recientemente, un cliente compartió en redes sociales una foto del ticket de una cena para cuatro personas: cuatro aguas, un wok, ñoquis con salsa, un plato de carne y filet de puerros, totalizando un precio de $76.000 pesos argentinos.
El servicio es otro punto fuerte: atención personalizada por parte de los dueños y el equipo, que hace sentir a los visitantes como en casa. El bodegón es pequeño y acogedor, por lo que se recomienda reservar con anticipación, especialmente los fines de semana.
Mangiamo no solo ofrece deliciosa comida italiana, sino una experiencia completa que justifica su popularidad. Si buscas un bodegón auténtico en Buenos Aires, con sabores caseros y precios justos, este es un destino imperdible en San Isidro.