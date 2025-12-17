Fueron 4 a comer a un bodegón italiano y subieron una foto de la cuenta final

Mangiamo ofrece una carta variada con pastas caseras, carnes a la parrilla y platos innovadores como el wok de vegetales o carnes, junto a clásicos como ñoquis con salsa, filetes de carne y opciones como filet de puerros. Las porciones son generosas, y los ingredientes frescos marcan la diferencia en cada bocado. Además, cuenta con una selección de vinos accesible y postres caseros que cierran la experiencia con dulzura.

bodegon mangiamo 2 El ambiente del bodegón italiano.

Cuánto se gasta en el bodegón Mangiamo

Lo que distingue a Mangiamo es su excelente relación precio-calidad. Según cientos de reseñas en plataformas como Tripadvisor, donde ocupa el primer puesto entre los restaurantes de San Isidro, los comensales destacan los precios razonables y la abundancia de los platos. Es común leer comentarios sobre lo accesible que resulta comer bien sin gastar de más.