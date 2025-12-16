El bodegón para comer tacos únicos por un precio de $25.000

El combo estrella del bodegón son 3 tacos por $25.000, con variedades que van desde el taco de mar (camarones y langostinos salteados con ajo y lima), carnita asada (carne de res braseada con salsa agria y cilantro), taco de carne (res marinada), taco de cerdo (cerdo deshebrado con salsas), taco de pollo (pollo grillado con adobos) hasta el taco negro (cerdo braseado en mole negro picante con salsa de tres chiles). Todos vienen con cebolla, cilantro y limón aparte.

bodegon wantaco La fachada del bodegón mexicano de Buenos Aires.

La carta se completa con guacamole fresco, quesadillas rellenas, burritos gigantes, nachos con cheddar y jalapeños, y postres como churros con dulce de leche. Los grupos encuentran combos para mesas grandes y margaritas o micheladas, convirtiendo a Wantaco en el lugar ideal para cumpleaños, after-office o noches de picante sin exceder el presupuesto.

Wantaco se consolida como un clásico imperdible de Villa Ballester, donde los 3 tacos por $25.000, los sabores mexicanos auténticos y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan comer tacos abundantes y ricos en un ambiente festivo sin vaciar el bolsillo, este bodegón es una parada obligada que siempre deja ganas de volver (y pedir más salsa).