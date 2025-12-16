El bodegón para comer tacos únicos por un precio de $25.000

Un bodegón que trae los sabores de México al conurbano se convierte en el lugar perfecto para una cena picante o una salida nocturna que termina con la boca llena de cilantro y chile. Sus precios accesibles permiten disfrutar de tacos auténticos sin gastar de más, y el combo de 3 tacos por $25.000 es la estrella que todos repiten. En este local gastronómico de Buenos Aires la comida mexicana es pasión en cada tortilla.
En Lamadrid 5486, en Villa Ballester, el bodegón Wantaco se posiciona como refugio para quienes buscan tacos reales a pasos de la estación. El salón es colorido y animado, con mesas de madera pintada, paredes llenas de serapes y sombreros, y una plancha abierta donde se calientan tortillas nixtamalizadas a la vista.
El bodegón para comer comida mexicana
En una zona donde la comida mexicana suele ser poco auténtica, Wantaco responde con tacos generosos y sabor intenso a precios de barrio. Desde carnitas hasta mariscos, cada opción está pensada para satisfacer sin gastar de más. Los habitués llegan sabiendo que saldrán llenos con el picante justo y ganas de una cerveza helada.
El combo estrella del bodegón son 3 tacos por $25.000, con variedades que van desde el taco de mar (camarones y langostinos salteados con ajo y lima), carnita asada (carne de res braseada con salsa agria y cilantro), taco de carne (res marinada), taco de cerdo (cerdo deshebrado con salsas), taco de pollo (pollo grillado con adobos) hasta el taco negro (cerdo braseado en mole negro picante con salsa de tres chiles). Todos vienen con cebolla, cilantro y limón aparte.
La carta se completa con guacamole fresco, quesadillas rellenas, burritos gigantes, nachos con cheddar y jalapeños, y postres como churros con dulce de leche. Los grupos encuentran combos para mesas grandes y margaritas o micheladas, convirtiendo a Wantaco en el lugar ideal para cumpleaños, after-office o noches de picante sin exceder el presupuesto.
Wantaco se consolida como un clásico imperdible de Villa Ballester, donde los 3 tacos por $25.000, los sabores mexicanos auténticos y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan comer tacos abundantes y ricos en un ambiente festivo sin vaciar el bolsillo, este bodegón es una parada obligada que siempre deja ganas de volver (y pedir más salsa).