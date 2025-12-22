Cómo lavar correctamente las almohadas y eliminar las manchas amarillas y marrones

Lavar almohadas Las manchas amarillas y marrones en las almohadas suelen ser provocadas por la saliva.

¿Cómo lavar correctamente las almohadas y eliminar las manchas marrones y amarillas?

La mayoría de las personas no lavan las almohadas ni a mano o en el lavarropas, porque temen que no recuperen su forma. Por suerte el ingeniero químico Diego Fernández, ha explicado la forma correcta para poder limpiar las almohadas sin que sufran daños.

El profesional recomienda dejar las almohadas en remojo con agua caliente y percarbonato de sodio durante una hora, ya que tiene "sorprendentes propiedades para la limpieza y la desinfección". El producto actúa como blanqueador, desinfectante y eliminador de olores, además de ser biodegradable y no tóxico.

Una vez que ha pasado la hora de remojo, el ingeniero recomienda lavar las almohadas en el lavarropas, añadiendo una cucharada de detergente líquido (el que usas para lavar los platos).

Para obtener buenos resultados, el lavado deberá ser en un ciclo "delicado y un centrifugado suave". Para secarlas, lo mejor es hacerlo en posición horizontal para que no se deformen, o bien en secadora, utilizando el mismo truco que para los acolchados, utilizando bolas específicas o pelotas de tenis.

¿Cómo lavar las almohadas a mano?

En caso de querer lavar las almohadas a mano, el experto recomienda mezclar agua tibia con detergente líquido o jabón para platos y frotar las manchas. Posteriormente, aplicar agua oxigenada atomizada. "Repite si quedan amarillas", dice el ingeniero.