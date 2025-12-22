PAMI entrega lentes gratis: el beneficio que pocos jubilados conocen

Para aquellos casos donde el jubilado o pensionado del PAMI no pueda trasladarse, un familiar o apoderado del afiliado puede gestionar la prestación con la documentación correspondiente del afiliado.

Entrega lentes gratis: el beneficio extra que brinda el PAMI

El PAMI cubre una vez al año y sin cargo un par de lentes que son para ver de cerca y otro para ver de lejos o, un par de lentes bifocales por año prestacional. A esto y de forma excepcional, la obra social de los jubilados y pensionados les otorga otros anteojos aún cuando no haya pasado un año desde la última solicitud por vía de excepción.

El trámite lo podrá realizar el afiliado o cualquier allegado. Las situaciones extraordinarias son las siguientes:

Robo

Extravío y rotura

Glaucoma

Cambio de graduación

Cirugía Quirúrgica

PAMI-lentes-gratis-jubilados-2.jpg De forma excepcional, el PAMI les otorga otros anteojos a los jubilados aún cuando no haya pasado un año desde la última solicitud. Siempre y cuando cumplan con los requisitos solicitados.

La documentación para acceder a esta prestación es la siguiente:

Documento Nacional de Identidad

Credencial de afiliación

Prescripción oftalmológica de un médico de PAMI (orden manual), extendida a nombre de la persona afiliada, donde conste la prescripción del anteojo, firma, sello aclaratorio de la firma del profesional y número de matrícula (tiene 150 días de validez) (no impresa - on line)

Declaración Jurada, solo en los casos que el pedido de reposición es por robo / hurto / extravío

Resumen de historia clínica oftalmológica

PAMI: dónde se realiza el trámite

Para el "Programa Anteojos" el afiliado deberá solicitar los elementos ópticos directamente en la óptica con la indicación OME del médico oftalmólogo tratante (de cartilla). La OME está plasmada en sistema y ambos prestadores tienen acceso a ella por lo cual no es necesario imprimirla. No es necesario concurrir a la Agencia ya que puede elegir entre las ópticas de la cartilla PAMI. La óptica es de libre elección dentro del territorio nacional.

Mientras que para el programa "Anteojos por vía de excepción", una vez que el oftalmólogo realice la orden manuscrita el afiliado deberá dirigirse a la Agencia/UGL para que se emita la nueva OME. Luego podrá concurrir a la Óptica de cartilla de libre elección.