Con un truco casero: cómo limpiar las marcas de saliva y humedad de las almohadas

Para cada problema del hogar, para cada mancha u objeto roto, existe un truco casero, barato y rápido que puede arreglarlo

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Con un truco casero y un ingrediente puedes dejar tu almohada impecable y libre de humedad. 

Para eliminar manchas difíciles, desinfectar la casa en profundidad, confeccionar prendas de ropa o arreglar un mueble roto, existe un truco casero o varios que pueden sacarte de apuros. Hoy te comparto una técnica para limpiar las manchas de humedad y baba de la almohada.

almohada sucia
Lo ideal es limpiar la almohada con frecuencia y cambiarla cada uno o dos a&ntilde;os.&nbsp;

Usando un truco casero: ¿cómo puedo limpiar las marcas de baba y humedad de la almohada?

Antes de limpiar este tipo de manchas o marcas comunes, es interesante saber por qué se producen. La almohada suele mancharse con humedad, saliva y otros componentes del ambiente que dejan en sus tejidos manchas amarillas redondas o aureolas de humedad.

Con el tiempo, estas marcas puedes dañar la tela y generar olores muy desagradables. A nadie le gusta tener una almohada toda amarilla, desgastada y con feo olor.

La almohada, al igual que el colchón o las sabanas, se ensucia mientras dormimos con el sudor del cuerpo o la saliva, ni hablar si nos acostamos a dormir con el cabello mojado.

A la larga, esto puede generar problemas en las almohadas y colchones. La humedad se filtra por la funda y se acumula en el interior. Aunque no lo creas, esto puede generar el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de bacterias, ácaros y hongos.

Para limpiar las manchas de saliva y humedad, solo necesitas un truco casero y algunos ingredientes. En sus redes sociales, hongjie_limpieza comparte todo el tiempo técnicas y procedimientos simples para limpiar y desinfectar la casa.

  1. Para realizar este truco casero, simplemente necesitas un poco de vinagre blanco y agua. Primero diluye en un recipiente partes iguales de vinagre de limpieza y agua.
  2. Sumerge una toalla o paño limpio en la mezcla de vinagre y colócalo sobre las manchas de la almohada. Realiza movimientos lentos, presionando para que el vinagre se impregne.
  3. Finalmente, con otro paño embebido en agua, frota las manchas de la almohada. Déjala secar en un espacio ventilado y con buena corriente de aire.

Un truco casero y algo más: ¿por qué babeamos cuando dormimos?

Antes de limpiar la almohada con vinagre y usar un truco casero, hay que conocer los motivos por los que se ensucia. Seguramente alguna vez despertaste de un sueño profundo con la almohada llena de saliva.

babear al dormir
La baba al dormir no suele ser una afecci&oacute;n grave, pero siempre es importante consultar a un m&eacute;dico ante signos preocupantes.

Babear o salivar al dormir es muy común. Esto se genera cuando los músculos de la cara y el reflejo de tragar se relajan profundamente durante el sueño. Factores como la posición en que dormimos, la congestión nasal, las alergias, apneas del suelo o reflujos, aumentan la probabilidad de babear dormido.

