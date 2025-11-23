Para eliminar manchas difíciles, desinfectar la casa en profundidad, confeccionar prendas de ropa o arreglar un mueble roto, existe un truco casero o varios que pueden sacarte de apuros. Hoy te comparto una técnica para limpiar las manchas de humedad y baba de la almohada.
Con un truco casero: cómo limpiar las marcas de saliva y humedad de las almohadas
Para cada problema del hogar, para cada mancha u objeto roto, existe un truco casero, barato y rápido que puede arreglarlo
Usando un truco casero: ¿cómo puedo limpiar las marcas de baba y humedad de la almohada?
Antes de limpiar este tipo de manchas o marcas comunes, es interesante saber por qué se producen. La almohada suele mancharse con humedad, saliva y otros componentes del ambiente que dejan en sus tejidos manchas amarillas redondas o aureolas de humedad.
Con el tiempo, estas marcas puedes dañar la tela y generar olores muy desagradables. A nadie le gusta tener una almohada toda amarilla, desgastada y con feo olor.
La almohada, al igual que el colchón o las sabanas, se ensucia mientras dormimos con el sudor del cuerpo o la saliva, ni hablar si nos acostamos a dormir con el cabello mojado.
A la larga, esto puede generar problemas en las almohadas y colchones. La humedad se filtra por la funda y se acumula en el interior. Aunque no lo creas, esto puede generar el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de bacterias, ácaros y hongos.
Para limpiar las manchas de saliva y humedad, solo necesitas un truco casero y algunos ingredientes. En sus redes sociales, hongjie_limpieza comparte todo el tiempo técnicas y procedimientos simples para limpiar y desinfectar la casa.
- Para realizar este truco casero, simplemente necesitas un poco de vinagre blanco y agua. Primero diluye en un recipiente partes iguales de vinagre de limpieza y agua.
- Sumerge una toalla o paño limpio en la mezcla de vinagre y colócalo sobre las manchas de la almohada. Realiza movimientos lentos, presionando para que el vinagre se impregne.
- Finalmente, con otro paño embebido en agua, frota las manchas de la almohada. Déjala secar en un espacio ventilado y con buena corriente de aire.
Un truco casero y algo más: ¿por qué babeamos cuando dormimos?
Antes de limpiar la almohada con vinagre y usar un truco casero, hay que conocer los motivos por los que se ensucia. Seguramente alguna vez despertaste de un sueño profundo con la almohada llena de saliva.
Babear o salivar al dormir es muy común. Esto se genera cuando los músculos de la cara y el reflejo de tragar se relajan profundamente durante el sueño. Factores como la posición en que dormimos, la congestión nasal, las alergias, apneas del suelo o reflujos, aumentan la probabilidad de babear dormido.