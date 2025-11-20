El truco que usan en los hoteles para limpiar el polvo de los muebles: es súper efectivo

Si limpias los muebles en seco, lo único que terminas haciendo es levantar el polvo al aire, el cual luego volverá a caer sobre la superficie casi de inmediato.

Ingredientes y medidas

1 taza (250 ml) de agua

1 cucharada (15 ml) de suavizante líquido para ropa

1 botella con rociador o pulverizador

1 paño de microfibra limpio

Mueble con polvo Cuando limpiamos los muebles en seco, el polvo y la tierra vuelve a acumularse más rápido.

Esta mezcla puede servirte para limpiar repisas, mesas, zócalos, muebles, pantallas, marcos, etc. En caso de que seas alérgico/a o sensible a los perfumes, te aconsejamos usar un suavizante que no tenga aromas o químicos.

¿Cómo evitar que el polvo se acumule en los muebles?

Mantén las ventanas cerradas en días ventosos o con mucho polen. Si bien el aire fresco es bueno, a veces tiene partículas de polvo diminutas que no son perceptibles al ojo humano y que luego se depositan en los muebles.

Las sábanas, cortinas y mantas deben lavarse todas las semanas. Aunque no lo creas, los textiles acumulan polvo, células muertas y ácaros. Lavarlos seguido mejora mucho la calidad del aire en casa y además evitarás problemas en la pie como irritaciones o alergias.

Los zapatos debes quitártelos en la entrada de casa. El calzado acumula y arrastra tierra, polen, microbios y partículas del exterior. Usa un felpudo y un zapatero para mantener eso fuera de tus ambientes.

La limpieza siempre debes realizarla de arriba hacia abajo, empieza por estantes altos, ventiladores o muebles altos, y baja desde ahí. De esta manera, el polvo no cae sobre lo que ya limpiaste.