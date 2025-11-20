En las últimas horas se volvió viral un video de violencia en una cancha de fútbol, que tiene como protagonistas a un grupo de adolescentes que disputaban un partido en el partido de Merlo, en Buenos Aires. El mismo muestra a un chico tendido en el piso tras una pelea, inconsciente, tras recibir una patada en la cabeza.
Video extremo: un adolescente le revoleó la cabeza de una patada a otro durante una violenta pelea
El video de la pelea entre adolescentes causa mucha impotencia, por el grado de violencia registrado. Imágenes sensibles
Las imágenes del video que recorren las diferentes redes sociales, muestran de qué manera se golpean algunos jugadores en el predio deportivo y uno termina tirado en el piso.
Lo más indignante es cómo recibe una patada en la cabeza cuando ya se encontraba tendido en el suelo.
Video violento de la pelea entre adolescentes
La pelea tuvo lugar en el complejo de fútbol 5 conocido como La cancha del Pola, ubicado sobre la calle Tonelero al 500, en la localidad de Mariano Acosta.
En las fuertes imágenes se observa a dos adolescentes enfrentados, mientras un tercer joven, de unos 27 años, interviene para impedir que otros se acerquen e incluso lanza una amenaza directa: “Si te metés, te doy un corchazo”. Minutos después, cuando uno de los chicos cae al piso, este sujeto le aplica una violenta patada en la zona del rostro que lo deja desvanecido. Tras el ataque, los agresores abandonan el lugar profiriendo nuevas intimidaciones, mientras las demás personas intentan auxiliar al herido.
Durante la discusión previa, el adulto y el menor que lo acompaña mencionan situaciones pasadas, lo que hace suponer que el conflicto venía arrastrándose desde otro enfrentamiento. Pese a eso, no hay precisiones sobre el origen del problema.
El adolescente lesionado fue trasladado al hospital Héroes de Malvinas
El chico golpeado recibió atención médica en este nosocomio y posteriormente fue dado de alta tras la pelea. Un testigo en diálogo con la prensa describió la agresión: "Le dio la patada entre el tabique y el ojo y lo desmayó. Y el que estaba peleando con él, le pegó una piña”. También aseguró que el joven “está muy golpeado, lo dejaron destrozado".