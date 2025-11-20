Video extremo: un adolescente le revoleó la cabeza de una patada a otro durante una violenta pelea

Video violento de la pelea entre adolescentes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Merlo_Real/status/1991262146265526678&partner=&hide_thread=false PATADA CRIMINAL EN LA CABEZA A MENOR EN MEDIO DE UN PARTIDO DE FÚTBOL EN MARIANO ACOSTA



Sucedió en la canchita que se encuentra detrás de la YPF. La bestial acción fue filmada por uno de los chicos que presenciaba el juego y captó todo con su celular. pic.twitter.com/gmgVvgNAGu — Merlo Real (@Merlo_Real) November 19, 2025

La pelea tuvo lugar en el complejo de fútbol 5 conocido como La cancha del Pola, ubicado sobre la calle Tonelero al 500, en la localidad de Mariano Acosta.

En las fuertes imágenes se observa a dos adolescentes enfrentados, mientras un tercer joven, de unos 27 años, interviene para impedir que otros se acerquen e incluso lanza una amenaza directa: “Si te metés, te doy un corchazo”. Minutos después, cuando uno de los chicos cae al piso, este sujeto le aplica una violenta patada en la zona del rostro que lo deja desvanecido. Tras el ataque, los agresores abandonan el lugar profiriendo nuevas intimidaciones, mientras las demás personas intentan auxiliar al herido.

Durante la discusión previa, el adulto y el menor que lo acompaña mencionan situaciones pasadas, lo que hace suponer que el conflicto venía arrastrándose desde otro enfrentamiento. Pese a eso, no hay precisiones sobre el origen del problema.

video-pelea-adolescentes La pelea entre adolescentes fue registrada en varios videos.

El adolescente lesionado fue trasladado al hospital Héroes de Malvinas

El chico golpeado recibió atención médica en este nosocomio y posteriormente fue dado de alta tras la pelea. Un testigo en diálogo con la prensa describió la agresión: "Le dio la patada entre el tabique y el ojo y lo desmayó. Y el que estaba peleando con él, le pegó una piña”. También aseguró que el joven “está muy golpeado, lo dejaron destrozado".