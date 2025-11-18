Cómo limpiar el sarro de la flor de la ducha y ganar más presión de agua

Con el paso del tiempo, la flor de la ducha de baño va acumulando todo tipo de suciedad, incluido mucho sarro, por lo que es necesario y recomendado utilizar un método para limpiar en profundidad, antes de que sea demasiado tarde.
Si uno se demora en realizar esta tarea de mantenimiento, los sedimentos que trae el agua se terminarán convirtiendo en sarro. Y si uno se deja estar, esa suciedad se adherirá más de la cuenta, siendo difícil de sacar y obstaculizando la normal salida del agua.
Lo que sucede en muchas casas, es que hasta que no se tapa el cabezal de la ducha, la gente no se toma el trabajo de limpiar.
La acumulación de sarro en los orificios de la flor de la ducha del baño hace que salga menos agua y la presión no sea la misma.
Y el problema mayor es que uno se acostumbra a ese caudal de agua, sin saber que se puede optimizar ese caudal.
Limpiar el sarro de la flor de la ducha y ganar más presión de agua
Si bien es engorroso hacerlo y muchos esquivar limpiar el baño, hay que hacerlo para mantener una buena higiene.
Esa limpieza incluye la flor de la ducha, que se puede hacer con estos tips:
- Lo primero que se hace para limpiar la ducha, es retirar la flor con mucho cuidado. Por lo general, algunas se desenroscan o vienen selladas con el caño que provee el agua.
- Se necesitará vinagre o detergente como ingredientes claves para limpiar. Mezclar en un recipiente agua con vinagre o agua con detergente. Sumergir un par de horas el cabezal de la ducha y luego se cepilla.
- Es opcional, si la flor de la ducha no se puede sacar, colocar la mezcla realizada en una bolsa y atarla de tal manera, que el cabezal quede sumergido. Luego se cepilla de la misma manera, para retirar el excedente de sarro.