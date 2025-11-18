Cómo limpiar el sarro de la flor de la ducha y ganar más presión de agua

La acumulación de sarro en los orificios de la flor de la ducha del baño hace que salga menos agua y la presión no sea la misma.

Y el problema mayor es que uno se acostumbra a ese caudal de agua, sin saber que se puede optimizar ese caudal.

Para limpiar ese artefacto del agua, nada mejor que acudir a alguien a los expertos en limpieza, como los especialistas del portal clenipedia.com.

ducha-limpiar-sarro El sarro es difícil de limpiar cuando se apodera de la ducha del baño.

Limpiar el sarro de la flor de la ducha y ganar más presión de agua

Si bien es engorroso hacerlo y muchos esquivar limpiar el baño, hay que hacerlo para mantener una buena higiene.

Esa limpieza incluye la flor de la ducha, que se puede hacer con estos tips:

Lo primero que se hace para limpiar la ducha, es retirar la flor con mucho cuidado. Por lo general, algunas se desenroscan o vienen selladas con el caño que provee el agua .

la ducha, es retirar la flor con mucho cuidado. Por lo general, algunas se desenroscan o vienen selladas con el caño que provee el . Se necesitará vinagre o detergente como ingredientes claves para limpiar . Mezclar en un recipiente agua c on vinagre o agua con detergente. Sumergir un par de horas el cabezal de la ducha y luego se cepilla.

. Mezclar en un recipiente on vinagre o con detergente. Sumergir un par de horas el cabezal de la ducha y luego se cepilla. Es opcional, si la flor de la ducha no se puede sacar, colocar la mezcla realizada en una bolsa y atarla de tal manera, que el cabezal quede sumergido. Luego se cepilla de la misma manera, para retirar el excedente de sarro.