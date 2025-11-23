Para qué sirve colocar flores secas en el freezer y por qué se recomienda: truco casero efectivo

Lo que sucede, y hace efectivo este truco casero, es que el frío extremo ayuda a matar cualquier larva o huevo de insecto sin dañar la estructura de la flor ya deshidratada. Queda claro que, luego de ser protagonista, el ejemplar podrá reutilizarse.

Es importante destacar que este truco casero no es un método de conservación tradicional para flores frescas, ya que el congelamiento rompe las paredes celulares y daña los tejidos, pero sí puede ser útil para las flores que ya están completamente secas.

Flores secas Las flores secas pueden evitar el ingreso de los insectos.

Luego de llevar a cabo este truco casero, las flores utilizadas se deben guardar en un lugar seco, bien ventilado y alejado de la luz solar directa para su conservación a largo plazo, ya que la humedad y los cambios bruscos de temperatura son perjudiciales.

Los riesgos de tener insectos en el freezer