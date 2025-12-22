El truco casero para limpiar los restos de jabón del piso de la ducha

Normalmente, el jabón se pega a las puertas de vidrio de la ducha, las cortinas, los cabezales, grifería, los espejos, las encimeras y el piso de la ducha, una parte que rara vez solemos limpiar.

Para este truco casero vas a necesitar dos ingredientes naturales que seguro tienes en casa: jugo de limón y vinagre blanco. Ambos son ácidos no tóxicos, abrasivos y efectivos que puedes conseguir fácilmente.

jabón, limón y vinagre Para este truco casero puedes usar el limón como esponja o colocar directamente el jugo sobre la mancha de jabón.

Para comenzar con este truco casero, rocía vinagre blanco en las manchas de jabón del piso. Deja que actúe por unos minutos. Utiliza medio limón para frotar y refregar las manchas de jabón. Para terminar el truco casero, enjuaga las marcas de jabón con agua. Puedes repetir este procedimiento una vez por semana y limpiar con estos ingredientes para evitar que se acumule mucho jabón. También puedes usar jabón líquido para evitar este tipo de manchas.

Un truco casero y algo más: qué otras cosas puedo limpiar con vinagre y limón

El vinagre y el limón se pueden combinar para limpiar michas cosas del hogar. Es posible realizar un truco casero con estos productos para desengrasar las hornallas de la cocina, limpiar los azulejos del baño y eliminar las manchas opacas del acero inoxidable.

limpiar con vinagre Dos ingredientes fáciles de combinar y con múltiples usos.

También puedes realizar un truco casero con limón y vinagre para lavar los vidrios, ventanas y espejos de la casa. El ácido remueve las gotas de agua seca que quedan en la superficie.

Finalmente, puedes combinar estos ingredientes para limpiar el recipiente de basura, neutralizar los malos olores, lavar las tablas de alimentos y remover las manchas de salsa de los recipientes de plástico.