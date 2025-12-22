Un truco casero es una técnica o procedimiento de limpieza que suele realizarse de manera artesanal en casa, con ingredientes seguros, naturales y baratos. Quizás el espacio de la casa que más necesita de trucos caseros es el baño. En el baño se esconden virus, bacterias, pegotes, restos de jabón, hongos y malos olores.
El truco casero para limpiar los restos de jabón del piso de la ducha
Para eliminar las manchas blancas y los restos de jabón en el piso de la ducha, puedes usar un truco casero y dos ingredientes
En esta ocasión, te comparto un truco casero para que puedas limpiar las manchas blancas de jabón que quedan adheridas al piso de la ducha. Este jabón es poco estético, junta humedad y puede generar accidentes de baño si lo pisamos. Toma nota y presta atención.
Truco casero paso a paso: cómo limpiar el jabón del piso de la ducha
Los residuos de jabón dejan una película o mancha blanca que se forma cuando el agua dura se mezcla con el jabón que cae al ducharnos. Limpiar el jabón es importante para evitar la aparición de moho.
Normalmente, el jabón se pega a las puertas de vidrio de la ducha, las cortinas, los cabezales, grifería, los espejos, las encimeras y el piso de la ducha, una parte que rara vez solemos limpiar.
Para este truco casero vas a necesitar dos ingredientes naturales que seguro tienes en casa: jugo de limón y vinagre blanco. Ambos son ácidos no tóxicos, abrasivos y efectivos que puedes conseguir fácilmente.
- Para comenzar con este truco casero, rocía vinagre blanco en las manchas de jabón del piso. Deja que actúe por unos minutos.
- Utiliza medio limón para frotar y refregar las manchas de jabón.
- Para terminar el truco casero, enjuaga las marcas de jabón con agua. Puedes repetir este procedimiento una vez por semana y limpiar con estos ingredientes para evitar que se acumule mucho jabón. También puedes usar jabón líquido para evitar este tipo de manchas.
Un truco casero y algo más: qué otras cosas puedo limpiar con vinagre y limón
El vinagre y el limón se pueden combinar para limpiar michas cosas del hogar. Es posible realizar un truco casero con estos productos para desengrasar las hornallas de la cocina, limpiar los azulejos del baño y eliminar las manchas opacas del acero inoxidable.
También puedes realizar un truco casero con limón y vinagre para lavar los vidrios, ventanas y espejos de la casa. El ácido remueve las gotas de agua seca que quedan en la superficie.
Finalmente, puedes combinar estos ingredientes para limpiar el recipiente de basura, neutralizar los malos olores, lavar las tablas de alimentos y remover las manchas de salsa de los recipientes de plástico.