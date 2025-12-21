Colocar la planta de romero en la entrada de tu casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El romero se asocia con el crecimiento y la buena suerte, ayudando a atraer abundancia y vitalidad al hogar. Por lo tanto, se considera como un "filtro" que bloquea las energías antes de que ingresen.

Muchas son las culturas que consideran a la planta de romero como un ejemplar de protección, e incluso a veces atan una cinta roja al ejemplar para potenciar el efecto.

psicologia, envidia.jpg Mediante el romero, puedes protegerte de las personas envidiosas.

Además de lo energético, el romero es un excelente ambientador natural y ayuda a repeler mosquitos y polillas gracias a sus aceites esenciales.

Como si fuese poco, el hecho de colocar romero en la puerta de tu casa también puede ser beneficioso para tu salud. Sucede que su aroma profundo limpia los ambientes cargados, favoreciendo la concentración, la armonía y la claridad mental.

Elementos caseros que pueden usarse contra la envidia

Si quieres protegerte contra la envidia desde casa, hay varios elementos caseros que puedes utilizar, más allá de la planta de romero: