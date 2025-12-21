Colocar la planta de romero en la entrada de tu casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Con el paso del tiempo, el romero ha dejado de ser una planta de usos exclusivamente medicinales para pasar a ser un elemento casero, popular y muy utilizado para diversos fines. En el mundo de los rituales, esta hierba también tiene varias utilidades particulares.
Por ejemplo, muchas personas recomiendan el hecho de colocarlo en la entrada de tu casa, sea en forma individual o agregando un ejemplar en maceta. Pero, ¿para qué sirve realizar esto?
Por qué recomiendan colocar romero en la entrada de casa
Colocar romero en la entrada de casa se recomienda, principalmente, para proteger tu espacio de energías negativas, envidias y vibraciones pesadas. Este tipo de rituales es muy popular en algunas creencias como el Feng Shui, por nombrar algún ejemplo.
El romero se asocia con el crecimiento y la buena suerte, ayudando a atraer abundancia y vitalidad al hogar. Por lo tanto, se considera como un "filtro" que bloquea las energías antes de que ingresen.
Muchas son las culturas que consideran a la planta de romero como un ejemplar de protección, e incluso a veces atan una cinta roja al ejemplar para potenciar el efecto.
Además de lo energético, el romero es un excelente ambientador natural y ayuda a repeler mosquitos y polillas gracias a sus aceites esenciales.
Como si fuese poco, el hecho de colocar romero en la puerta de tu casa también puede ser beneficioso para tu salud. Sucede que su aroma profundo limpia los ambientes cargados, favoreciendo la concentración, la armonía y la claridad mental.
Elementos caseros que pueden usarse contra la envidia
Si quieres protegerte contra la envidia desde casa, hay varios elementos caseros que puedes utilizar, más allá de la planta de romero:
- Ruda: considerada la mejor defensa para alejar envidias y malas vibraciones.
- Albahaca y Sábila: purifican el ambiente y repelen la negatividad.
- Cactus: colocados cerca de la entrada, absorben energías negativas.
- Sal gruesa: ideal para limpiar el suelo o esquinas, barriendo la energía hacia afuera.
- Ajo y Laurel: utilizados en pequeños amuletos (en bolsitas de tela) para protección y suerte.
- Vinagre blanco: utilizado junto con sal en baños o limpieza para eliminar larvas astrales.
- Espejos o cristales: la turmalina negra o el uso de espejos pequeños pueden absorber y reflejar las malas energías.