Pocos lo saben: qué significa y para que sirve colocar un frasco con arroz y romero en la cocina

Una técnica que está en auge desde hace meses y pocos conocen consiste en colocar en la cocina un frasco de vidrio con un poco de arroz y unas ramitas de romero. Este hábito extraño tiene un profundo significado, el cual conocerás a continuación.
¿Qué significa colocar un frasco con arroz y romero en la cocina?
La cocina es uno de los lugares predilectos para la formación de humedad debido a los cambios de temperatura que se generan dentro de este espacio culinario. A largo plazo, esto puede generar problemas estéticos y también estructurales. Por lo tanto, resulta de vital importancia ponerle fin. En este marco, una forma efectiva de hacerlo es con un frasco con arroz y romero.
Como sabrás, el arroz es un ingrediente reconocido por su capacidad para absorber la humedad del ambiente, siendo un aliado clave para prevenir el moho. Por su parte, el romero aportará un aroma agradable y refrescante, el cual será perfecto para contrarrestar los malos olores que se acumulan en espacio con poca ventilación.
Para poner en práctica este truco, necesitaremos de un frasco pequeño con tapa, un puñado de arroz crudo y unas ramitas de romero. Reunidos los materiales, el primer paso será llenar el frasco aproximadamente tres cuartas partes con arroz crudo. Luego, colocar las ramas de romero y cerrar el envase de vidrio. Finalmente, hacerle unos pequeños agujeros a la tapa o bien dejar el frasco destapado. Cualquiera de estas dos opciones nos permitirá un resultado efectivo.
En pocas semanas notarás cómo la humedad de la cocina comienza a desaparecer paulatinamente. Además, este truco puede ponerse en práctica en otros sectores de la casa y así encontrar múltiples beneficios:
- Por ejemplo, según el Feng Shui, si colocamos el frasco con romero y arroz en la entrada del hogar nos permitirá renovar la energía del espacio.
- También podemos colocar el recipiente en el baño, reduciendo la humedad, pero principalmente aportando un aroma agradable. Lo mismo sucederá si dejamos el frasco en la sala principal.
- Finalmente, si dejamos el frasco en la mesa de luz o en el escritorio que tenemos en la habitación, podremos relajarnos y dormir mejor gracias a las propiedades aromáticas del romero.