La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este lunes 29 de diciembre. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, ferias y mercados y cuotas sin interés.
Cuenta DNI: todos los descuentos para hoy lunes 29 de diciembre 2025
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este lunes a distintos descuentos y beneficios en supermercados, librerías, ferias y mercados, entre otros
La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este lunes a los siguientes beneficios
Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este lunes 29 de diciembre. Ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, tres cuotas sin interés con tarjetas de créditos, entre otras rebajas.
Estos son los descuentos para este lunes 29 de diciembre con Cuenta DNI:
- Supermercados Día: 20% de ahorro con tope de reintegro unificado en $8.000 por semana y por persona
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia de Buenos Aires. Sin tope de reintegro
- Sodimac: 10% de descuento sin top y acumula con otras promociones en mejoramiento del hogar, construcción y decoración
- Universidades: 40% de ahorro con tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona
- Tarjeteá en comercios adheridos: 3 cuotas sin interés pagando desde la app con Cuenta DNI
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona
- Casa Silvia: 20% sin tope de descuento en hogar, tecno y muebles
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.