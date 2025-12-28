Adiós al color blanco en el baño: la tendencia que lo reemplaza y lo conecta con la naturaleza

Inspirados en la arena, la piedra, el barro y la madera, estos colores fomentan el diseño biofílico, reduciendo el estrés y promoviendo la relajación esencial en el baño.

Como sucede con muchos colores, estos tonos se adaptan a diversos estilos (minimalista, rústico, moderno) y se pueden introducir fácilmente a través de azulejos, toallas, accesorios, o revestimientos como piedra sinterizada.

baño, color tierra

Estos colores no hacen más que sustituir la frialdad del blanco, convirtiendo baños, incluso pequeños, en espacios más íntimos y reconfortantes.

Esta tendencia aporta elegancia atemporal, sofisticación y, gracias a su baja saturación, crea ambientes relajantes, acogedores y armoniosos que nunca pasan de moda. ¿Te animarías a darle un cambio a esta parte de tu casa?

Cada cuánto tiempo se debe limpiar el baño de casa

La limpieza profunda del baño en casa debe realizarse al menos una vez a la semana para evitar la acumulación de gérmenes, bacterias y moho, sobre todo en áreas críticas como lo son el inodoro y el lavamanos. En el caso de no hacerlo, estas pueden ser las consecuencias para tu salud: