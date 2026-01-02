Mercedes Rus y Ulpiano Suarez adelantaron que irán a la Justicia tras actos vandálicos en la Peatonal

Mercedes Rus destacó los límites a las protestas

En la misma línea, la ministra Mercedes Rus fue contundente al diferenciar el derecho constitucional a la protesta de los actos de violencia y vandalismo. “Quiero ser clara: estos episodios no tienen nada que ver con el derecho a manifestarse”, afirmó, y subrayó que una minoría no puede alterar el orden ni la convivencia en la Ciudad y en la provincia.

tuit de Mercedes Rus, hechos vandalicos contra la minería

A través de declaraciones en la red social X, ambos funcionarios repudiaron la acción violenta y adelantaron que se avanzará con las denuncias correspondientes ante la Justicia para identificar a los responsables. Desde el municipio informaron que ya se están solicitando los registros de las cámaras de videovigilancia de la zona y la recolección de testimonios para determinar si el ataque fue intencional.

Ulpiano Suarez ordenó una investigación por los hechos vandálicos

"Extraña casualidad... En el marco de una marcha antiminera, se prendió fuego el pino de Navidad que ornamenta la Peatonal Sarmiento. Ya frente a las pintadas y otras vandalizaciones previas, lo habíamos dicho: en Mendoza, el orden y la convivencia no se negocian. Aquí, las leyes y normas se cumplen", posteó el jefe de la Ciudad de Mendoza.

Y continuó: "Estamos solicitando los archivos de las cámaras de videovigilancia de la zona y testimonios, para determinar si se trató de un hecho intencional e identificar a los responsables. De ser así, que se atengan a las consecuencias legales de su comportamiento. Junto al Ministerio Público Fiscal avanzaremos para que a los autores de los daños se les apliquen todas las sanciones que correspondan. Vivir en sociedad es comprender que otro puede pensar diferente y que no podemos destruir los bienes de todos para expresar las diferencias. Ese es límite. Una minoría de inadaptados no puede, ni debe alterar el orden y la convivencia en la Ciudad y nuestra provincia.

Tanto el intendente como la ministra coincidieron en que vivir en sociedad implica respetar las normas y los bienes comunes, aunque existan diferencias de opinión. “No podemos destruir lo que es de todos para expresar desacuerdos”, señalaron, marcando un límite frente a los reiterados hechos de violencia registrados en el marco de manifestaciones antimineras.

Ulpiano Suarez repudio al incendio en el pino de navidad por antimineros

También, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, denunció este jueves que uno de los carteles educativos para preservar la limpieza en alta montaña fue vandalizado, también con consignas en contra de la minería, actividad avalada por los estudios de los organismos de control y por los representantes en la Casa de Las Leyes.

A continuación uno de los videos que muestran el momento en el que se quema el pino de Navidad.