El Registro Civil de Mendoza cerró el 2025 con un balance destacado: durante los últimos 12 meses, se realizaron más de 308.000 trámites sin costo para los ciudadanos, lo que se tradujo en un ahorro acumulado de más de $2.000 millones para los mendocinos.
El Registro Civil de Mendoza cerró 2025 con más de 308 mil trámites gratuitos y un ahorro récord
El cierre de 2025 muestra un Registro Civil con foco en la gratuidad de trámites provinciales y avances sostenidos en la digitalización
Estos resultados reflejan el impacto de las políticas de gratuidad y modernización implementadas por el Gobierno provincial, destacaron desde el organismo.
Según el informe oficial, casi 7 de cada 10 gestiones realizadas fueron totalmente gratuitas, entre ellas la emisión de partidas de nacimiento, matrimonio, defunción y otros certificados, que este año quedaron exentas del pago de tasas. Este esquema apunta a mejorar el acceso a derechos esenciales sin generar costos para la población.
Digitalización y agilidad administrativa
Una de las claves del resultado fue el avance en la digitalización de servicios. El 45% de los trámites se efectuaron a través de la plataforma Mendoza por Mí y otros canales digitales, donde los usuarios pueden solicitar partidas y certificados sin necesidad de presentarse en persona, reduciendo tiempos y costos asociados a desplazamientos y ausencias laborales.
El director general de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte, destacó que la gestión no solo logró economizar recursos directos por la gratuidad, sino también simplificar los procedimientos, haciendo que “tramitar en el Registro Civil de Mendoza sea más fácil, menos engorroso y más económico que hace un año”.
Por su parte, el director del Registro Civil, Agustín Píscopo, subrayó que estos datos confirman una “impronta moderna y eficiente” en el organismo, que busca reducir barreras de acceso y optimizar tanto los tiempos de respuesta como los costos vinculados a la gestión documental.
Un modelo de servicio con impacto social
El balance 2025 del Registro Civil pone de manifiesto el impacto de las políticas públicas orientadas a la gratuidad y modernización. Al facilitar el acceso gratuito a certificaciones esenciales, el Estado provincial no solo ahorró dinero a las familias, sino que también fortaleció la inclusión social, “garantizando el acceso a derechos esenciales sin generar erogaciones económicas” para la población.
A futuro, las autoridades de Mendoza anticipan seguir avanzando en la digitalización de trámites y en la ampliación de servicios gratuitos, reforzando el rol del Registro Civil como una entidad cercana a los ciudadanos y adaptada a las necesidades actuales, resaltaron desde el Gobierno.