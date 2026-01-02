En sentido, el que será el estadio de fútbol más grande del planeta Tierra promete marcar un antes y un después. Se trata de una construcción ambiciosa, pensada desde la innovación y la sostenibilidad, que unirá arquitectura contemporánea, comercio y entretenimiento.

Estadio

Construyen el estadio más grande del planeta Tierra: una construcción con capacidad para 115.000 personas

Marruecos dio el primer paso para recibir la final del Mundial de Fútbol 2030 con el inicio de la construcción del Gran Estadio Hassan II. Ubicado en las cercanías de Casablanca, este coloso deportivo está proyectado para convertirse en el más grande del planeta Tierra y en una de las sedes centrales del evento internacional.