Un estadio de fútbol es una construcción cargada de sentido, donde las emociones colectivas toman forma y el orgullo se vuelve compartido. Allí se gritan goles, se escriben historias y se construye identidad.
En sentido, el que será el estadio de fútbol más grande del planeta Tierra promete marcar un antes y un después. Se trata de una construcción ambiciosa, pensada desde la innovación y la sostenibilidad, que unirá arquitectura contemporánea, comercio y entretenimiento.
Construyen el estadio más grande del planeta Tierra: una construcción con capacidad para 115.000 personas
Marruecos dio el primer paso para recibir la final del Mundial de Fútbol 2030 con el inicio de la construcción del Gran Estadio Hassan II. Ubicado en las cercanías de Casablanca, este coloso deportivo está proyectado para convertirse en el más grande del planeta Tierra y en una de las sedes centrales del evento internacional.
El diseño arquitectónico está en manos de los estudios Oualalou + Choi y Populous, quienes tomaron como inspiración la tradicional carpa marroquí, conocida como moussem. La construcción del estadio se destacará por una gran cubierta de aluminio que no solo protegerá el campo de juego, sino que se extenderá hacia los accesos y áreas verdes, buscando una integración fluida entre la obra y el paisaje natural que la rodea.
Como será el estadio más grande del planeta Tierra
- no será únicamente un estadio, el proyecto incluye hoteles, centros comerciales y amplios espacios verdes, pensados para el encuentro, el descanso y la actividad social.
- contará con una estación de tren de alta velocidad en las inmediaciones, lo que facilitará el acceso de miles de personas y potenciará el desarrollo económico de la región.
- con lugar para 115.000 espectadores, superará a estadios emblemáticos como el Rungrado Primero de Mayo y el renovado Camp Nou, posicionándose como el más grande del planeta Tierra.
- incorporará sistemas avanzados de iluminación, sonido y conectividad, garantizando una experiencia inmersiva, segura y eficiente para eventos de gran escala.
- su estética futurista se combinará con soluciones que priorizan la visibilidad y el confort desde todos los asientos, convirtiéndolo en una verdadera pieza de arquitectura moderna.
- con finalización prevista para 2028, será una de las sedes principales del Mundial FIFA 2030, coorganizado por Marruecos, España y Portugal, reforzando el rol del país como referente en construcciones deportiva de alto nivel.