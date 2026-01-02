Sebastián Villa emocionó a los hinchas de Independiente Rivadavia con un mensaje con sabor a despedida

"Hoy la vida nos sonríe y permite cerrar el 2025 con la noticia de ser papá de nuevo, así que solo quiero dejar un mensaje: vivan, abracen, sean buenos hijos, díganle a sus familiares y verdaderos amigos que los aman y nunca pierdan la humildad que es lo más importante de todo", expresó con emoción el talentoso futbolista.

"Que Dios les dé salud a cada una de las personas que vean este mensaje gracias a @goprosport.argen por siempre estar a @coluccipr por el respaldo a @ingame.agency por cada día de trabajo. Que en el 2026 nos vaya bonito a todos, pero sobre todo nos regale mucha salud para seguir haciendo lo que amo que es jugar al fútbol. Dios los bendiga a todos y ¡Feliz año nuevo¡", finalizó diciendo Sebastián Villa desde Colombia donde espera la resolución de su futuro.

La situación de Sebastián Villa

Con varios clubes interesados y el compromiso de la dirigencia de la Lepra de transferirlo, el futuro de Villa se definirá en el mercado de pases de este mes.

Aunque todo indica que no seguirá en el club, el futbolista de 29 años tiene contrato con Independiente hasta fines del 2027.