Paulo Dybala negocia con la Roma y las noticias no son buenas para Boca

Recuperado físicamente y con buenas actuaciones en los últimos partidos, el cordobés ha recuperado protagonismo en un equipo que en este semestre buscará redondear una buena temporada con un título o al menos la clasificación a una copa europea.

Lo que viene para Dybala en Roma

Descartada la posibilidad de que salga en el mercado de pases de enero, Dybala está concentrado en terminar bien la temporada con la Roma y porque no jugar su tercer Mundial con la Selección argentina.

Mientras tanto seguirán las negociaciones para renovar en la Roma o para ser transferido, con Boca como un posible destino.