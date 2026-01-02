El pronóstico del tiempo anticipa el ingreso de viento sur y temperaturas que seguirán elevadas

Otros pronósticos, como de Contingencias Climáticas y Defensa Civil, señalaron que la máxima para este viernes puede ir de 34 a 37 grados, y todos coinciden en que el cielo estará despejado, sin chances de lluvias o tormentas.

Además, se espera la ocurrencia de viento Zonda leve en Malargüe para este viernes.

El pronóstico del tiempo anticipa un alivio

El ingreso del viento del sur no será en vano, ya que para el sábado los pronósticos indican que las temperaturas irán de 21 o 22 grados hasta los 28 o 30 grados de máxima, un marcado descenso en comparación a los últimos días.

Se mantiene la circulación del sur de leve a moderada con cielo despejado durante casi todo el día.

Ola de calor pronostico del tiempo clima verano altas temperaturas (15).jpeg El alivio en las temperaturas se sentirá el sábado y el domingo, según el pronóstico del tiempo.

El pronóstico del tiempo señaló que hay una probabilidad de formación de precipitaciones en el oeste del Gran Mendoza alrededor de las 17 del sábado, pero será de muy corta duración y de forma puntual.

Para el domingo se mantiene el viento del sur en gran parte del día en toda la provincia, con cielo despejado y sin chances de lluvias ni tormentas. Las temperaturas irán de 19 a 21 grados de mínima y la máxima alcanzaría los 31 grados.

El lunes las condiciones pueden cambiar en algunos sectores de Mendoza, especialmente en el sur y en el Valle de Uco, donde se espera la formación de tormentas con posible caída de granizo, según el pronóstico del tiempo.