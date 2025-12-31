Inicio Sociedad Tormentas
La cena de fin de año puede complicarse por tormentas, mucho calor y alta humedad

Las tormentas y el calor sofocante se mantienen latentes durante este miércoles, justo para fin de 2025. La recomendación es armar la mesa bajo techo

Por UNO
Las tormentas están latente durante este fin de año y recomendaron dónde armar la mesa para la cena. Imagen ilustrativa.

Foto: Gentileza

La inestabilidad, la humedad y el calor sofocante continúa este miércoles con una alta probabilidad de tormentas en gran parte de la provincia, según el pronóstico del tiempo. Esta situación podría complicar la cena de fin de año en este 31 de diciembre.

"El plan de celebración para esta noche es con la mesa bajo techo", indicó el doctor en meteorología Maximiliano Viale a Radio Nihuil ante la alta probabilidad de tormentas aisladas.

Pronóstico del tiempo en Mendoza sábado lluvias.jpg
La probabilidad de tormentas es elevada para este miércoles, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Viale sostuvo que este miércoles se mantiene el calor y la alta humedad, lo que genera inestabilidad en gran parte de la provincia. La máxima llegará a 35 grados durante la tarde.

Se espera que las tormentas se originen durante la tarde por la alta humedad. Viale detalló que cuánto más temprano ocurran podrán descargar el agua contenida y quizás la noche pase sin lluvias.

Debido a esta situación y estas tormentas que pueden surgir en cualquier momento, la recomendación para la cena de este fin de año es que la mesa se arme bajo techo para evitar cualquier las corridas a último momento.

Sigue el pronóstico de tormentas

Maximiliano Viale indicó que el jueves se mantiene la inestabilidad como consecuencia de la alta humedad y las temperaturas elevadas.

Destacó que estas precipitaciones comienzan en la alta montaña o en la precordillera, donde la descarga de agua puede ser abundante y en muy poco tiempo, lo que provoca una crecida repentina en los cauces.

lluvia crecida arroyo
Por las tormentas hubo crecidas en cauces de Potrerillos que obligaron a cortar temporalmente la Ruta Provincial 89.

Ante esta situación de tormentas, recomendó tener mucho cuidado a todos aquellos que estén cerca de los ríos o diferentes canales de agua por el aumento del caudal que avanza con fuerza y es peligroso para las personas que estén cerca.

El viernes las tormentas quedarán atrás, ya que cambia la circulación del aire desde el sur lo que hará bajar las temperaturas entre 30 y 32 grados, baja la humedad y se termina la inestabilidad.

