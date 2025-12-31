La cena de fin de año puede complicarse por tormentas, mucho calor y alta humedad

Se espera que las tormentas se originen durante la tarde por la alta humedad. Viale detalló que cuánto más temprano ocurran podrán descargar el agua contenida y quizás la noche pase sin lluvias.

Debido a esta situación y estas tormentas que pueden surgir en cualquier momento, la recomendación para la cena de este fin de año es que la mesa se arme bajo techo para evitar cualquier las corridas a último momento.

Sigue el pronóstico de tormentas

Maximiliano Viale indicó que el jueves se mantiene la inestabilidad como consecuencia de la alta humedad y las temperaturas elevadas.

Destacó que estas precipitaciones comienzan en la alta montaña o en la precordillera, donde la descarga de agua puede ser abundante y en muy poco tiempo, lo que provoca una crecida repentina en los cauces.

lluvia crecida arroyo Por las tormentas hubo crecidas en cauces de Potrerillos que obligaron a cortar temporalmente la Ruta Provincial 89.

Ante esta situación de tormentas, recomendó tener mucho cuidado a todos aquellos que estén cerca de los ríos o diferentes canales de agua por el aumento del caudal que avanza con fuerza y es peligroso para las personas que estén cerca.

El viernes las tormentas quedarán atrás, ya que cambia la circulación del aire desde el sur lo que hará bajar las temperaturas entre 30 y 32 grados, baja la humedad y se termina la inestabilidad.