Pronóstico definitivo de Año nuevo: ¿tormentas o cielo despejado para las fiestas?

tiempo en año nuevo Así estará el tiempo en los próximos días.

Con el comienzo de enero se esperan temperaturas elevadas. El jueves 1 de enero se espera que la temperatura aumente a unos 37 °C con mínimas de 22°C. El viernes la temperatura se mantendrá de la misma manera.

El fin de semana habrá un descenso de temperatura en la cual la máxima llegará a los 32 °C con mínima entre los 24 y los 19 °C. Estas son temperaturas características de la temporada en la que nos encontramos.

Medidas de protección

En los próximos días se espera que lleguen temperaturas elevadas a la provincia de Mendoza, por esta razón el Servicio Meteorológico Nacional compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de calor extremo al país.

ola de calor cambio climático (2) Se esperan altas temperaturas para las fiestas.

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: