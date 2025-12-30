Se acerca la fiesta de Año nuevo y las familias comienzan a planear donde lo festejarán. El sitio de meteorología MeteoRed compartió el pronóstico del tiempo durante la fiesta de fin de año. A continuación te contaremos todos los detalles y las medidas que debes tomar para cuidarte durante esta festividad.
Pronóstico definitivo de Año nuevo: ¿tormentas o cielo despejado para las fiestas?
Así estará el tiempo para la fiesta de Año nuevo en Mendoza según el pronóstico de MeteoRed. Sigue leyendo para conocer los detalles
Pronóstico de Año nuevo
La página de meteorología de MeteoRed compartió que este martes 30 de diciembre pasó una temperatura máxima de hasta 30 grados y una mínima de 21° C una temperatura típica del verano.
Este miércoles 31 de diciembre, se pronostica una máxima de hasta 35 °C y una mínima de 21 °C con vientos de hasta 32 km/h. Aún no se han pronosticado próximas tormentas con lluvias en la provincia de Mendoza.
Con el comienzo de enero se esperan temperaturas elevadas. El jueves 1 de enero se espera que la temperatura aumente a unos 37 °C con mínimas de 22°C. El viernes la temperatura se mantendrá de la misma manera.
El fin de semana habrá un descenso de temperatura en la cual la máxima llegará a los 32 °C con mínima entre los 24 y los 19 °C. Estas son temperaturas características de la temporada en la que nos encontramos.
Medidas de protección
En los próximos días se espera que lleguen temperaturas elevadas a la provincia de Mendoza, por esta razón el Servicio Meteorológico Nacional compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de calor extremo al país.
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Ingerir verduras y frutas.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.
- Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.