El fin de semana comenzará con un leve descenso de la temperatura, un cielo parcialmente nublado y vientos del sur. Será un respiro antes de la llegada de jornadas muy calurosas que se extenderán hasta la previa de las fiestas de Año Nuevo, según muestra el pronóstico del tiempo para Mendoza. Serán días de calor extremo y tormentas.
Pronóstico del tiempo: vuelve el calor extremo previo al Año Nuevo tras un leve descenso de la temperatura
Junto al calor extremo se esperan tormentas en varios puntos de la provincia, según el pronóstico del tiempo extendido para Mendoza
Para este sábado 27 de diciembre, se espera un día parcialmente nublado y ventoso en la región, de acuerdo a los parámetros de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia. La temperatura registrará un descenso, con vientos moderados provenientes del sector sur. La máxima alcanzará los 33 grados, mientras que la mínima se ubicó en los 23 grados.
El domingo 28 de diciembre, el panorama cambiará radicalmente con la llegada de un calor muy intenso. El cielo presentará nubosidad variable y se anticipan tormentas aisladas hacia la noche. Los vientos serán moderados y soplarán desde el norte. La temperatura máxima escalará a los 36 grados, y la mínima se espera en 19 grados.
El pronóstico del tiempo extendido
La semana comenzará el lunes 29 de diciembre con condiciones similares de intenso calor. Se espera un cielo con nubosidad variable y la posibilidad de tormentas aisladas durante el día. Los vientos soplarán moderados desde el noreste. La máxima pronosticada será de 37 grados, con una mínima de 22 grados.
Para el martes 30 de diciembre, se mantendrá la tendencia y se aguarda una jornada muy calurosa con nubosidad variable. Los vientos serán leves y provendrán del sudeste. La temperatura máxima se sostendrá en los 37 grados, y la mínima será de 23 grados, consolidando varios días de altas temperaturas.
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo se refirió a la posible ola de calor, pero para que esta situación ocurra se deben tener en cuenta ciertas condiciones: tanto las máximas como las mínimas deben mantenerse por encima de ciertos umbrales durante 3 días consecutivos (35 y 20,6). De cumplirse el pronóstico del tiempo, se concretará este fenómeno en Mendoza.