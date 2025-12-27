Pronóstico del tiempo: vuelve el calor extremo previo al Año Nuevo tras un leve descenso de la temperatura

pronostico del tiempo calor parque san martin Con calor extremo, es importante hidratarse bien para realizar actividad física. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El pronóstico del tiempo extendido

La semana comenzará el lunes 29 de diciembre con condiciones similares de intenso calor. Se espera un cielo con nubosidad variable y la posibilidad de tormentas aisladas durante el día. Los vientos soplarán moderados desde el noreste. La máxima pronosticada será de 37 grados, con una mínima de 22 grados.

Para el martes 30 de diciembre, se mantendrá la tendencia y se aguarda una jornada muy calurosa con nubosidad variable. Los vientos serán leves y provendrán del sudeste. La temperatura máxima se sostendrá en los 37 grados, y la mínima será de 23 grados, consolidando varios días de altas temperaturas.

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo se refirió a la posible ola de calor, pero para que esta situación ocurra se deben tener en cuenta ciertas condiciones: tanto las máximas como las mínimas deben mantenerse por encima de ciertos umbrales durante 3 días consecutivos (35 y 20,6). De cumplirse el pronóstico del tiempo, se concretará este fenómeno en Mendoza.