Pronóstico del tiempo: la Navidad llegará despejada, calurosa y con una máxima de 33º

El dato a tener en cuenta es que con el el correr de las horas, el tiempo irá mejorando. Hacia las 16, el cielo estará seminublado en Malargüe y despejado en gran parte del territorio provincial, una tendencia que se mantendrá durante la tarde y la noche de Navidad, favoreciendo los festejos al aire libre con mesa afuera.

esfera navidad Mendoza vive otra Navidad calurosa, pero en familia.

El pronóstico, en tanto, indica vientos leves y moderados del sector norte entre las 8 y las 22 en toda la provincia. En el Este se esperan ráfagas más intensas, con velocidades de entre 35 y 40 km/h durante la tarde, con posible persistencia en el departamento de La Paz hasta la madrugada del jueves.