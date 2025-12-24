Este miércoles 24 de diciembre, la Nochebuena llegará calurosa y despejada rumbo a la Navidad en Mendoza. La Dirección de Contingencias Climáticas informó que la provincia atravesará una jornada con nubosidad variable e inestabilidad durante la primera mitad del día, especialmente en el Valle de Uco, el Este provincial y el Gran Mendoza, donde existe probabilidad de lluvias hasta aproximadamente las 13.
Pronóstico del tiempo: la Navidad llegará despejada, calurosa y con una máxima de 33º
Tras una mañana inestable, el pronóstico del tiempo hacia la Navidad anticipa que durante la tarde y la noche de Nochebuena las condiciones mejorarán
El dato a tener en cuenta es que con el el correr de las horas, el tiempo irá mejorando. Hacia las 16, el cielo estará seminublado en Malargüe y despejado en gran parte del territorio provincial, una tendencia que se mantendrá durante la tarde y la noche de Navidad, favoreciendo los festejos al aire libre con mesa afuera.
El pronóstico, en tanto, indica vientos leves y moderados del sector norte entre las 8 y las 22 en toda la provincia. En el Este se esperan ráfagas más intensas, con velocidades de entre 35 y 40 km/h durante la tarde, con posible persistencia en el departamento de La Paz hasta la madrugada del jueves.
Por otra parte, en Alta Montaña se espera que el cielo permanecezca despejado durante toda la jornada.
En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 15°C en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco, y de 21°C en el resto de la provincia, mientras que la máxima promedio alcanzará los 33°C.
Para el jueves de Navidad la máxima podría alcanzar los 37º
Para el jueves 25 de diciembre, el pronóstico anticipa una jornada muy calurosa y algo nublada, con vientos moderados del noreste y buen tiempo generalizado, sin probabilidad de tormentas. El cielo se mantendrá despejado tanto en el llano como en Alta Montaña, con una máxima cercana a los 37°C y una mínima en torno a los 20°C.