El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó una Nochebuena calurosa y posibilidad de lluvias

Las previsiones señalan que la máxima llegará a 33 grados y la mínima será de 20.

Por su parte, el sitio especializado Meteored estimó que hacia la medianoche la temperatura rondaría los 27ºC. Por eso es que algunos especialistas aconsejaron estar preparados para entrar las mesas si hay precipitaciones que impidan cenar en el patio o en el jardín.

Navidad muy calurosa

Para el jueves 25 de diciembre, la máxima se elevará y -según la Dirección de Contingencias Climáticas- llegará a los 36 grados. "Muy caluroso y algo nublado", anticipa el pronóstico.

Hacia el viernes la temperatura continuará en ascenso con probabilidad de que llegue a los 37 grados pero por la noche se esperan lluvias e inestabilidad.

Ya para el fin de semana el calor seguirá siendo agobiante, siempre de acuerdo con el pronóstico oficial.