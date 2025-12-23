El pronóstico del tiempo en Mendoza indica que este miércoles 24 y el jueves 25 se vivirán jornadas apacibles aunque calurosas con máximas elevadas, algo habitual para esta época del año. Lo que no se descarta es que se registren lluvias en algunas zonas de Mendoza, especialmente en el Sur y en el Este. También se alertó por tormentas aisladas.
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó una Nochebuena calurosa y posibilidad de lluvias
Tanto para Nochebuena como para Navidad se esperan jornadas de mucho calor aunque agradables. El viernes podrían registrarse tormentas
Precisamente, el estado del tiempo podría presentar novedades importantes el viernes con tormentas en horas de la noche.
Qué dice el pronóstico del tiempo para la Nochebuena
La Dirección de Contingencias Climáticas informó que para este miércoles se espera un día con nubosidad variable y un leve descenso de la temperatura. No es mucho lo que bajará: apenas un grado respecto al martes.
Las previsiones señalan que la máxima llegará a 33 grados y la mínima será de 20.
Por su parte, el sitio especializado Meteored estimó que hacia la medianoche la temperatura rondaría los 27ºC. Por eso es que algunos especialistas aconsejaron estar preparados para entrar las mesas si hay precipitaciones que impidan cenar en el patio o en el jardín.
Navidad muy calurosa
Para el jueves 25 de diciembre, la máxima se elevará y -según la Dirección de Contingencias Climáticas- llegará a los 36 grados. "Muy caluroso y algo nublado", anticipa el pronóstico.
Hacia el viernes la temperatura continuará en ascenso con probabilidad de que llegue a los 37 grados pero por la noche se esperan lluvias e inestabilidad.
Ya para el fin de semana el calor seguirá siendo agobiante, siempre de acuerdo con el pronóstico oficial.