Pronóstico del tiempo: llega la Navidad en una semana con calor extremo e inestabilidad

Ola de calor pronostico del tiempo clima verano altas temperaturas (14).jpeg Se viene un calor intenso en Mendoza según el pronóstico y habrá que estar hidratado para sobrellevarlo. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Pronóstico del tiempo antes de Navidad

¿Qué hacemos para Navidad? El escenario de inestabilidad comenzará a manifestarse el miércoles 24 de diciembre. Aunque la mañana iniciará calurosa con unos 24 grados, hacia la tarde y noche se prevé el avance de un frente frío. Esto podría desencadenar tormentas aisladas y ráfagas de viento sur, afectando las condiciones climáticas durante los festejos de Nochebuena.

mesa-navidad1.jpg ¿Qué hacemos con la mesa de Navidad?

"Para la Nochebuena podríamos armar la mesa afuera, pero tengamos un plan B por las dudas", dijo en diálogo con Radio Nihuil la especialista Elizabeth Naranjo Tamayo.

"Ese día se combinará el calentamiento diurno con el avance de un frente frío, y eso puede generar tormentas aisladas en Norte y en el Este provincial durante el transcurso de la tarde y la noche", amplió.

El jueves de Navidad hará 34 grados y se espera que el viernes sea el día más caluroso de la semana, con una máxima de 37 grados. Luego habrá un nuevo pulso de inestabilidad, con probables precipitaciones.