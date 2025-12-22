Pronóstico del tiempo: llega la Navidad en una semana con calor extremo e inestabilidad

El pronóstico del tiempo para el inicio de esta semana de diciembre marca un incremento paulatino de la temperatura en toda la zona en la víspera de Navidad. Este lunes 22 de diciembre, se espera una jornada con cielo algo nublado, una mínima de 21 grados y una máxima que alcanzará los 34 grados, con inestabilidad.
Puede llover en Gran Mendoza y el Valle de Uco, en el Sur y la Zona Este. De hecho, se prevén tormentas localizadas, de variada intensidad, que pueden ser localmente fuertes, con ocasional caída de granizo.
Para el martes, el calor se mantendrá pero las nubes cederán. La máxima será de 34 y la mínima de 19.
Pronóstico del tiempo antes de Navidad
¿Qué hacemos para Navidad? El escenario de inestabilidad comenzará a manifestarse el miércoles 24 de diciembre. Aunque la mañana iniciará calurosa con unos 24 grados, hacia la tarde y noche se prevé el avance de un frente frío. Esto podría desencadenar tormentas aisladas y ráfagas de viento sur, afectando las condiciones climáticas durante los festejos de Nochebuena.
"Para la Nochebuena podríamos armar la mesa afuera, pero tengamos un plan B por las dudas", dijo en diálogo con Radio Nihuil la especialista Elizabeth Naranjo Tamayo.
"Ese día se combinará el calentamiento diurno con el avance de un frente frío, y eso puede generar tormentas aisladas en Norte y en el Este provincial durante el transcurso de la tarde y la noche", amplió.
El jueves de Navidad hará 34 grados y se espera que el viernes sea el día más caluroso de la semana, con una máxima de 37 grados. Luego habrá un nuevo pulso de inestabilidad, con probables precipitaciones.