El Quini 6 realizó este domingo 21 de diciembre de 2025 el sorteo 3332, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3332 del domingo 21 de diciembre
- TRADICIONAL
14 - 22 - 27 - 33 - 39 - 44
- LA SEGUNDA
03 - 07 - 24 - 31 - 39 - 44
- REVANCHA
10 - 17 - 26 - 27 - 32 - 40
- SIEMPRE SALE
06 - 17 - 19 - 22 - 29 - 41
- POZO EXTRA
03 - 07 - 10 - 14 - 17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 31 - 32 - 33 - 39 - 40 - 44
Quini 6: ganadores del sorteo 3332 del domingo 21 de diciembre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $3.458.529.837,00
TRADICIONAL 5 aciertos, 59 ganadores $714.267,46
TRADICIONAL 4 aciertos, 2.941 ganadores $6.000,00
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $720.376.130,25
SEGUNDA 5 aciertos, 26 ganadores $1.620.837,69
SEGUNDA 4 aciertos, 2.006 ganadores $6.302,36
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $1.530.403.875,00
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 85 ganadores $70.588.235,29
POZO EXTRA 6 aciertos, 1.937 ganadores $67.114,09
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15