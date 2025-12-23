Marcelo Larrondo disfruta de su vida en La Consulta alejado del fútbol: "La tranquilidad que tengo acá es impagable"

Marcelo Larrondo tuvo una notable trayectoria en el fútbol profesional con más de 60 goles y a los 37 años disfruta de su familia tal como reveló en una linda charla con Ovación 90 por Radio Nihuil.
Marcelo Larrondo tuvo una notable trayectoria en el fútbol profesional y a los 37 años disfruta de su familia tal como reveló en Ovación 90 por Radio Nihuil.
Marcelo Larrondo tuvo una notable trayectoria en el fútbol profesional con más de 60 goles y a los 37 años disfruta de su familia tal como reveló en una linda charla con Ovación 90 por Radio Nihuil.
"Estoy sentado acá en el pasto de mi casa, en La Consulta. Mi mujer es de acá y donde manda capitán, no manda marinero. Hace dos años que estamos viviendo acá. Son tranquilos los dos, mi infancia fue siempre en Tunuyán, pero la tranquilidad que tengo acá es impagable", cuenta el ex delantero de recordado paso por Rosario Central.
"Creo que Rosario Central fue uno de los mejores pasos futbolísticos que tuve. Tengo unos recuerdos increíbles, el equipo jugaba muy bien y a todos nos iba bien. Creo que en lo personal fue una de las mejores experiencias que tuve. Algo muy lindo, que siempre recuerdo y la dupla Ruben - Larrondo es como que quedó en el recuerdo de los hinchas", indicó el nacido en Tunuyán.
"Cuando llegué a Rosario, siempre lo digo, por suerte no sabía adónde iba, ¿me entendés? Cuando estaba en Italia tenía varios amigos rosarinos que se quedaban a ver los partidos, y decía 'estos locos que hacen hasta las 4 de la mañana viendo los partidos' y cuando después llegué a Rosario la verdad es que es una locura increíble cómo viven el fútbol. Tuve la posibilidad de jugar dos clásicos, uno empaté y el otro gané y creo que salí figura del partido, e hice un gol", reveló Larrondo quien solo jugó 21 partidos y marcó 11 goles en el conjunto Canalla.
Sportivo Desamparados: "Fue muy importante, como un trampolín para poder ir a River, pero previamente salí revelación del Apertura 2006, me habían convocado a la Selección Sub 20 de Hugo Tocalli y viajaba a Ezeiza, pero es como que tampoco eso se sabía tanto en los medios, era solamente en San Juan, y ahí conocí a mi primer representante, un amigo, que fue Jorge Cyterszpiler, el primer manager de Maradona. Todo eso fue gracias a la buena actuación que tuve en Desamparados y cuando se me termina el contrato tenía la posibilidad de ir a Buenos Aires y Jorge fue el que me dio la posibilidad de llegar a River, que para mí era un sueño"
River: "Como jugador y como hincha, haber pasado por River y no haber podido tener la actuación que uno quería, la verdad que es doloroso. Porque iba con mucha expectativa, para mí era algo increíble haberme ido de la reserva a Italia sin haber podido debutar en Primera y que River después nuevamente se fijara en comprarme era algo increíble. Yo quería devolverle todo lo que ellos habían confiado en mí, pero la verdad es que fue un proceso difícil. Estuve dos años y habré jugado como mucho 7 partidos (NdR: fueron 14 con dos goles) y creo que es imposible evaluarme futbolísticamente. Las lesiones son dolorosas porque justo en un momento tan importante para mi carrera, para mi vida y no poder dar lo que quería, fue algo que me dolió mucho, pero me enseñó muchas cosas también. Me hizo madurar, me enseñó a conocerme físicamente y a levantarme cada mañana y disfrutar de poder entrenar y estar con mis compañeros".
Chile: "Fue como un punto de inflexión. Después jugué en Defensa y Justicia, me fui a Unión La Calera, jugué un año en césped sintético y no tuve una lesión, me fui a O'Higgins, hice 15 goles, y jugué en Audax Italiano, y todo eso me ayudó a poder extender unos años más mi carrera".
Antonio Conte: "Me agarró a los 20 o 21 años y me enseñó mucho. Estuvimos en el Siena, que descendió, y tuve la posibilidad de poder jugar aunque era muy chico. Conte llegó y confió en mí. Te cuento una anécdota, tuve apendicitis. venía jugando y haciendo goles, y Antonio quería que me desinflamaran el apéndice para evitar la operación a toda costa, estuve una noche entera con antibióticos para poder desinflamar, pero no pude y los médicos me dijeron 'está complicada la situación'". Me operaron y a la semana me hizo entrenar y me hizo jugar el otro fin de semana, con los puntos y todo".
Fiorentina: "El clásico para el Siena es Firenze porque está a menos de 40 minutos, obvio que la Fiorentina no lo ve como un clásico, pero sí lo es para el Siena. Igual no es como acá en Argentina. No es que yo me vaya a Central a Newell's o de River a Boca, lo ven más tranquilos. No es lo mismo pasar acá, por ejemplo, de Fernández Álvarez al Sport Club La Consulta. Hoy mis hijos son fanáticos de La Consulta, juegan ahí en la escuelita de fútbol y todo".
Torino: "Si. Está la filial de River, todo ahí en Torino. Fue hermoso vivir todo eso. Nosotros teníamos que ir siempre a Superga (donde fue la tragedia en la que murió todo el plantel) con el equipo, todos los hinchas caminando a la montaña donde tuvieron el accidente. Y bueno, vivir esas experiencias, estar en esos momentos históricos del fútbol mundial, era algo increíble"
Su vuelta a Tigre: "Gustavo Alfaro me llama en un momento que yo estaba jugando en el Torino. Consiguió el número de teléfono y me empezó a escribir. En su momento, cuando yo estaba en el Torino, arranqué jugando y en un partido contra el Milan, Zapata, el colombiano, me pega una patada y me rompe el quinto metatarsiano, tuve una recuperación de tres meses después de la operación y es como que no tenía posibilidad de poder volver a jugar. Cuando termina el torneo, me querían mandar a préstamo, iba a ir al Chievo Verona y ahí aparece Alfaro, que me empieza a entusiasmar y me dice, 'venite a Argentina, que creo que te va a ir bien, te voy a hacer jugar y te van a conocer'. Y bueno, de un momento para otro agarré la valija y me vine. Eran 6 meses nada más a préstamo".
Deportivo Maipú: "Uno toma decisiones en base a los hijos. Mi hija más grande tiene 11 años, Amalia, y está acá en el colegio. Ver como ellos disfrutan, tienen sus amigos, valía la pena el sacrificio, como ellos lo hicieron antes conmigo. Por eso cuando estuve en Maipú hacía todos los días 200 kilómetros".