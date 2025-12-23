Marcelo Larrondo disfruta de su vida en La Consulta alejado del fútbol: "La tranquilidad que tengo acá es impagable"

471306620_966059358723935_1832245036217053431_n

"Cuando llegué a Rosario, siempre lo digo, por suerte no sabía adónde iba, ¿me entendés? Cuando estaba en Italia tenía varios amigos rosarinos que se quedaban a ver los partidos, y decía 'estos locos que hacen hasta las 4 de la mañana viendo los partidos' y cuando después llegué a Rosario la verdad es que es una locura increíble cómo viven el fútbol. Tuve la posibilidad de jugar dos clásicos, uno empaté y el otro gané y creo que salí figura del partido, e hice un gol", reveló Larrondo quien solo jugó 21 partidos y marcó 11 goles en el conjunto Canalla.

"A veces jugaba y escuchaba una canción que siempre se las canto a mis hijos, y jugando la cantaba. Era un contagio increíble esa pasión, esa adrenalina y esa sensación, tanto como jugador de fútbol y un poco mezcla de hincha".

La trayectoria de Marcelo Larrondo

Sportivo Desamparados 2006-07

River Plate 2007-08

Progreso (Uruguay) 2009

Siena (Italia) 2009-13

Fiorentina (Italia) 2013

Torino (Italia) 2013-15

Tigre 2015

Rosario Central 2015-16

River Plate 2016-18

Defensa y Justicia 2018

Unión La Calera (Chile) 2019

Tigre 2020

O'Higgins (Chile) 2020-21

Audax Italiano (Chile) 2022

Deportivo Maipú 2023

"Me han invitado a jugar a la Copa Potrero, pero estoy en otras cosas, tengo un proyecto y disfruto a mis hijos. Hago una vida más relajada y tengo un perfil bajo acá en el pueblo. Me encantaría volver a estar un poco ahí metido, pero por ahora estoy disfrutando con mis hijos, mis viejos, mis hermanos y hago otras cosas que no pude hacer. Me fui a los 16 años y ahora que puedo estoy disfrutando. Tal vez más adelante me vuelva a meter un poco en el quilombo del fútbol".

Un repaso de la larga carrera de Marcelo Larrondo

Sportivo Desamparados: "Fue muy importante, como un trampolín para poder ir a River, pero previamente salí revelación del Apertura 2006, me habían convocado a la Selección Sub 20 de Hugo Tocalli y viajaba a Ezeiza, pero es como que tampoco eso se sabía tanto en los medios, era solamente en San Juan, y ahí conocí a mi primer representante, un amigo, que fue Jorge Cyterszpiler, el primer manager de Maradona. Todo eso fue gracias a la buena actuación que tuve en Desamparados y cuando se me termina el contrato tenía la posibilidad de ir a Buenos Aires y Jorge fue el que me dio la posibilidad de llegar a River, que para mí era un sueño"

"Era muy chico, a veces me pongo a pensar y toda mi carrera futbolística empezó a subir rápido, como que no me daba cuenta. Llegué a San Juan con 16 años y después me fui a River, a los 18 me fui a Europa, estuve 8 años, en el Siena, la Fiorentina, Torino, después volví a Tigre, después quería jugar en River, en un equipo grande en Argentina, al año me compra Rosario Central y después me compra River".

River: "Como jugador y como hincha, haber pasado por River y no haber podido tener la actuación que uno quería, la verdad que es doloroso. Porque iba con mucha expectativa, para mí era algo increíble haberme ido de la reserva a Italia sin haber podido debutar en Primera y que River después nuevamente se fijara en comprarme era algo increíble. Yo quería devolverle todo lo que ellos habían confiado en mí, pero la verdad es que fue un proceso difícil. Estuve dos años y habré jugado como mucho 7 partidos (NdR: fueron 14 con dos goles) y creo que es imposible evaluarme futbolísticamente. Las lesiones son dolorosas porque justo en un momento tan importante para mi carrera, para mi vida y no poder dar lo que quería, fue algo que me dolió mucho, pero me enseñó muchas cosas también. Me hizo madurar, me enseñó a conocerme físicamente y a levantarme cada mañana y disfrutar de poder entrenar y estar con mis compañeros".

Chile: "Fue como un punto de inflexión. Después jugué en Defensa y Justicia, me fui a Unión La Calera, jugué un año en césped sintético y no tuve una lesión, me fui a O'Higgins, hice 15 goles, y jugué en Audax Italiano, y todo eso me ayudó a poder extender unos años más mi carrera".

Antonio Conte: "Me agarró a los 20 o 21 años y me enseñó mucho. Estuvimos en el Siena, que descendió, y tuve la posibilidad de poder jugar aunque era muy chico. Conte llegó y confió en mí. Te cuento una anécdota, tuve apendicitis. venía jugando y haciendo goles, y Antonio quería que me desinflamaran el apéndice para evitar la operación a toda costa, estuve una noche entera con antibióticos para poder desinflamar, pero no pude y los médicos me dijeron 'está complicada la situación'". Me operaron y a la semana me hizo entrenar y me hizo jugar el otro fin de semana, con los puntos y todo".

Fiorentina: "El clásico para el Siena es Firenze porque está a menos de 40 minutos, obvio que la Fiorentina no lo ve como un clásico, pero sí lo es para el Siena. Igual no es como acá en Argentina. No es que yo me vaya a Central a Newell's o de River a Boca, lo ven más tranquilos. No es lo mismo pasar acá, por ejemplo, de Fernández Álvarez al Sport Club La Consulta. Hoy mis hijos son fanáticos de La Consulta, juegan ahí en la escuelita de fútbol y todo".

Torino: "Si. Está la filial de River, todo ahí en Torino. Fue hermoso vivir todo eso. Nosotros teníamos que ir siempre a Superga (donde fue la tragedia en la que murió todo el plantel) con el equipo, todos los hinchas caminando a la montaña donde tuvieron el accidente. Y bueno, vivir esas experiencias, estar en esos momentos históricos del fútbol mundial, era algo increíble"

Su vuelta a Tigre: "Gustavo Alfaro me llama en un momento que yo estaba jugando en el Torino. Consiguió el número de teléfono y me empezó a escribir. En su momento, cuando yo estaba en el Torino, arranqué jugando y en un partido contra el Milan, Zapata, el colombiano, me pega una patada y me rompe el quinto metatarsiano, tuve una recuperación de tres meses después de la operación y es como que no tenía posibilidad de poder volver a jugar. Cuando termina el torneo, me querían mandar a préstamo, iba a ir al Chievo Verona y ahí aparece Alfaro, que me empieza a entusiasmar y me dice, 'venite a Argentina, que creo que te va a ir bien, te voy a hacer jugar y te van a conocer'. Y bueno, de un momento para otro agarré la valija y me vine. Eran 6 meses nada más a préstamo".

Deportivo Maipú: "Uno toma decisiones en base a los hijos. Mi hija más grande tiene 11 años, Amalia, y está acá en el colegio. Ver como ellos disfrutan, tienen sus amigos, valía la pena el sacrificio, como ellos lo hicieron antes conmigo. Por eso cuando estuve en Maipú hacía todos los días 200 kilómetros".