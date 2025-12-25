El feriado de Navidad en Mendoza estará marcado por temperaturas elevadas, con máximas que podrían alcanzar los 36 grados, según el pronóstico del tiempo. Para la tarde se espera cielo algo nublado y vientos moderados del noreste.
Pronóstico del tiempo: Navidad calurosa en Mendoza con máximas de hasta 36 grados
El pronóstico del tiempo anticipa altas temperaturas, posibles tormentas el viernes y un leve alivio térmico el sábado, antes de un nuevo ascenso el domingo
De cara al viernes, el calor continuará en aumento y se prevén tormentas hacia la noche. En tanto, en Malargüe y el sur de San Rafael no se descarta la presencia de fuertes ráfagas de viento Zonda durante la tarde.
El sábado se registrará un leve descenso térmico, con temperaturas máximas cercanas a los 31 grados, cielo algo nublado y condiciones ventosas. El domingo, en cambio, volverán a subir los registros térmicos, con valores nuevamente por encima de los 35 grados.
Desde este jueves y hasta el domingo se pronostican buenas condiciones de tiempo en alta montaña, especialmente en la zona de Las Cuevas y el Paso Internacional Cristo Redentor.
Recomendaciones ante los días de mucho calor
Ante las jornadas de mayor calor, las autoridades recomendaron hidratarse en forma abundante, usar ropa liviana, permanecer en ambientes frescos y evitar la actividad física en las horas de mayor temperatura.