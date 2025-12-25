Pronóstico del tiempo: Navidad calurosa en Mendoza con máximas de hasta 36 grados

De cara al viernes, el calor continuará en aumento y se prevén tormentas hacia la noche. En tanto, en Malargüe y el sur de San Rafael no se descarta la presencia de fuertes ráfagas de viento Zonda durante la tarde.

El sábado se registrará un leve descenso térmico, con temperaturas máximas cercanas a los 31 grados, cielo algo nublado y condiciones ventosas. El domingo, en cambio, volverán a subir los registros térmicos, con valores nuevamente por encima de los 35 grados.