El pronóstico del tiempo anticipó un viernes de mucho calor con máximas de hasta 38 grados

Según Naranjo Tamayo, lo que se ve para los últimos días del año es más calor, aunque para definir una "ola" se deben tener en cuenta ciertas condiciones: tanto las máximas como las mínimas deben mantenerse por encima de ciertos umbrales durante 3 días consecutivos.

Pronóstico del tiempo en Mendoza calor verano ola de calor 2 El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa temperaturas elevadas para el sábado y domingo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Esos umbrales varían de acuerdo a cada zona. Por ejemplo, en la estación meteorológica del aeropuerto de Mendoza, los límites para que se considere que existe una ola de calor son de 35 grados en la máxima y 20.6 grados de mínima (durante 3 días).

Como siempre, ante esas eventualidades se recomienda prestar especial atención a la salud de pequeños y adultos mayores, ayudando a que se hidraten correctamente y evitando la exposición directa al sol, sobre todo en las horas de mayor radiación.