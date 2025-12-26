El pronóstico del tiempo para este viernes 26 de diciembre en Mendoza indica una jornada marcada por el intenso calor. La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo informó en Radio Nihuil que la temperatura máxima alcanzará los 38 grados, mientras que la mínima se situará en los 19.
El pronóstico del tiempo anticipó un viernes de mucho calor con máximas de hasta 38 grados
El pronóstico del tiempo para este viernes 26 de diciembre en Mendoza anticipa una jornada tórrida ¿Se viene una ola de calor?
A pesar de las altas temperaturas, el pronóstico del tiempo contempla un cambio en las condiciones meteorológicas hacia el final del día. Se espera el ingreso de un frente frío desde el sur de la provincia, lo que podría traer un alivio temporal ante el agobiante calor que afecta a Mendoza. Pero será una tregua pasajera.
El pronóstico del tiempo para los próximos días en Mendoza
El sábado es posible que haya algún alivio en las máximas. Sin embargo, de cara a la próxima semana existe la posibilidad de que se configure una ola de calor.
Según Naranjo Tamayo, lo que se ve para los últimos días del año es más calor, aunque para definir una "ola" se deben tener en cuenta ciertas condiciones: tanto las máximas como las mínimas deben mantenerse por encima de ciertos umbrales durante 3 días consecutivos.
Esos umbrales varían de acuerdo a cada zona. Por ejemplo, en la estación meteorológica del aeropuerto de Mendoza, los límites para que se considere que existe una ola de calor son de 35 grados en la máxima y 20.6 grados de mínima (durante 3 días).
Como siempre, ante esas eventualidades se recomienda prestar especial atención a la salud de pequeños y adultos mayores, ayudando a que se hidraten correctamente y evitando la exposición directa al sol, sobre todo en las horas de mayor radiación.