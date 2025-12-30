Alerta por tormentas y vientos 100 km/h: estas son las provincias afectadas

Fuertes tormentas y vientos llegan estos días cerca de Año nuevo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias con ráfagas de hasta 100 km/h en gran parte del país. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de los fenómenos.
Alerta en gran parte del país
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan y San Luis.
El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.
Además, emitió un alerta amarilla por la llegada de fuertes ráfagas en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste rotando al sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.
Recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Por el viento:
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.