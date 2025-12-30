Alerta por temperaturas extremas en Mendoza: por qué es peligroso para la salud

Alerta por temperaturas altas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de temperaturas elevadas a una gran cantidad de provincias. Entre ellas se encuentra la provincia de Mendoza en el departamento de Malargüe y General Alvear debido a temperaturas elevadas. Según el SMN la temperatura máxima para este martes es de 31 °C y la mínima es de 28 °C con ráfagas de viento de hasta 32 km/h.

mapa_temp_extremas (16) Estos son los departamento en alerta.

Según MeteoRed uno de los elementos clave que explica la continuidad de las temperaturas extremas es la presencia de cielos mayormente despejados en gran parte del país. Esta condición favorece una mayor radiación solar durante el día y limita el alivio térmico, incluso durante las horas nocturnas.