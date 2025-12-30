Alerta por temperaturas extremas en Mendoza: por qué es peligroso para la salud

Llegan temperaturas elevadas a gran parte del país y Mendoza es una de las provincias que se ve afectadas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de temperaturas altas. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de este fenómeno.
Alerta por temperaturas altas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de temperaturas elevadas a una gran cantidad de provincias. Entre ellas se encuentra la provincia de Mendoza en el departamento de Malargüe y General Alvear debido a temperaturas elevadas. Según el SMN la temperatura máxima para este martes es de 31 °C y la mínima es de 28 °C con ráfagas de viento de hasta 32 km/h.
Según MeteoRed uno de los elementos clave que explica la continuidad de las temperaturas extremas es la presencia de cielos mayormente despejados en gran parte del país. Esta condición favorece una mayor radiación solar durante el día y limita el alivio térmico, incluso durante las horas nocturnas.
Recomendaciones para cuidarse del calor
El Servicio Meteorológico Nacional comparte distintas recomendaciones que debemos tener para enfrentar las altas temperaturas Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud. Reseñamos a continuación algunas de ellas y sugerimos remitirse a la información oficial.
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Ingerir verduras y frutas.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.
- Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.