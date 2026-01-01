Pronóstico del tiempo: el año comienza con intenso calor y alerta por tormentas en la provincia

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por posibles tormentas fuertes durante la tarde, tal como se puede ver en el siguiente mapa:

alerta servicio meteorológico nacional 1 de enero 2026

El viernes 2 de enero se registrará poca nubosidad con un marcado descenso de la temperatura debido al ingreso de un frente frío. Los vientos serán moderados a algo fuertes del sector sur con una máxima de 34 grados y una mínima de 21 grados.