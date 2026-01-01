Pronóstico del tiempo: el año comienza con intenso calor y alerta por tormentas en la provincia

Para este jueves 1 de enero el pronóstico del tiempo para Mendoza indica una jornada muy calurosa con nubosidad variable y vientos leves del noreste. La Dirección de Contingencias Climáticas advierte inestabilidad en la zona norte de la provincia, mientras que en cordillera se mantendrá poco nuboso. La temperatura máxima llegará a los 37 grados y la mínima a los 23 grados. El sol salió a las 06:27 y se ocultará a las 20:43.
Se espera una temperatura máxima de 37 grados para este jueves mientras que un frente frío ingresará durante el viernes para atenuar las condiciones extremas.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por posibles tormentas fuertes durante la tarde, tal como se puede ver en el siguiente mapa:
El viernes 2 de enero se registrará poca nubosidad con un marcado descenso de la temperatura debido al ingreso de un frente frío. Los vientos serán moderados a algo fuertes del sector sur con una máxima de 34 grados y una mínima de 21 grados.
Durante el fin de semana, el sábado 3 de enero se presentará caluroso con nubosidad variable e inestabilidad hacia la noche con vientos moderados del sudeste y una máxima de 33 grados. El domingo 4 de enero el termómetro volverá a subir hasta los 34 grados en una jornada algo nublada con vientos rotando del sur al noreste.
Finalmente el lunes 5 de enero se mantiene la alerta por tormentas aisladas en un contexto de tiempo muy caluroso con nubosidad variable. La máxima estimada para el primer lunes del año es de 35 grados con una mínima de 21 grados y vientos del noreste.