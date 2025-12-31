El Gobierno habilitó 36 eventos para las fiestas de fin de año en toda la provincia

Para la noche del 31 de diciembre se habilitaron 18 en el Gran Mendoza, 4 en la zona Este, 9 en el Valle de Uco y 5 en el Sur. Además, desde Provincia confirmaron que fiscalizarán más de 150 locales de esparcimiento categorizados que permanecerán abiertos durante las celebraciones.

Los horarios especiales para las fiestas de Año Nuevo incluyen: ingreso y venta de entradas hasta las 3.30, expendio de bebidas alcohólicas hasta las 5.30 y cierre y finalización de los eventos a las 7.30.