Entre Nochebuena y Navidad hubo 15 intentos de suicidio en Mendoza

Los especialistas advierten que las fiestas suelen ser momentos de gran vulnerabilidad emocional, lo que puede derivar en situaciones de crisis o incluso en un intento de suicidio.

Salud Mental.jpg Mendoza ha incrementado sus guardias de salud mental. En la foto, el ministro Rodolfo Montero. Imagen ilustrativa.

Intentos de suicidio: un fenómeno que afecta a toda la provincia

Ante este panorama, las autoridades recordaron la vigencia de la línea 148, opción 0, para solicitar asistencia profesional inmediata y en contacto con el Servicio de Emergencias Coordinado y las guardias de la provincia.

"Claramente se dispararon los casos -descató Copparoni-. La diferencia es que ahora tenemos datos para seguir de cerca este fenómeno (...) Estábamos trabajando un promedio de 2.2 casos por día y lo que pasó el 24 y 25 marcó un pico".

Salud ent mental El desgranamiento de los lazos sociales influye sobre la crisis de salud mental y, por tanto, sobre los intentos de suicidio. Imagen ilustrativa.

Los intentos de suicidio se han dado de forma uniforme en diversas localidades, lo que agrava la preocupación.

No obstante, hay aspectos positivos. La entrevistada aseveró: "Desde hace un tiempo implementamos en Mendoza la historia clínica digital. Por eso hoy podemos georreferenciar cada incidente, para identificar cuáles son las zonas críticas para determinados eventos y generar políticas públicas".

grupos especiales intento de suicidio El rostro más extremo de la crisis en salud mental: efectivos de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Policía actuaron durante Nochebuena y Navidad para contener a personas atrincheradas y con intenciones de autolesionarse. Foto: Gobierno de Mendoza.

El sistema sanitario bajo presión

La funcionaria señaló que la crisis de salud mental ha hecho que el gobierno tome medidas para afrontar el problema, aumentando la cantidad de guardias y consolidando métodos de seguimiento.

De todos modos, la demanda de atención médica no se limitó a los suicidas durante Nochebuena y Navidad. "En total -y por distintos motivos- hubo 2.300 personas asistidas en las guardias del sistema público durante los días 24 y 25, entre hospitales, centros de salud y Servicio de Emergencias Coordinado".