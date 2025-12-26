Entre Nochebuena y Navidad hubo 15 intentos de suicidio en Mendoza

Al menos 15 personas intentaron suicidarse durante el 24 y 25 de diciembre en Mendoza. La cifra fue confirmada a Diario UNO por fuentes del Ministerio de Salud de la provincia y refleja el aspecto más evidente de los problemas psicológicos que atraviesa la población, una tendencia de alcance mundial que tiene su eco en la provincia.
El fenómeno se manifestó de manera uniforme durante Nochebuena y Navidad en diversas localidades de la provincia, según confirmó al programa "No tenés cara", de Radio Nihuil, la subsecretaria de Salud Carina Copparoni.
"Estábamos trabajando un promedio de 2.2 casos por día y lo que pasó el 24 y 25 marcó un pico", destacó.
Los especialistas advierten que las fiestas suelen ser momentos de gran vulnerabilidad emocional, lo que puede derivar en situaciones de crisis o incluso en un intento de suicidio.
Intentos de suicidio: un fenómeno que afecta a toda la provincia
Ante este panorama, las autoridades recordaron la vigencia de la línea 148, opción 0, para solicitar asistencia profesional inmediata y en contacto con el Servicio de Emergencias Coordinado y las guardias de la provincia.
"Claramente se dispararon los casos -descató Copparoni-. La diferencia es que ahora tenemos datos para seguir de cerca este fenómeno (...) Estábamos trabajando un promedio de 2.2 casos por día y lo que pasó el 24 y 25 marcó un pico".
Los intentos de suicidio se han dado de forma uniforme en diversas localidades, lo que agrava la preocupación.
No obstante, hay aspectos positivos. La entrevistada aseveró: "Desde hace un tiempo implementamos en Mendoza la historia clínica digital. Por eso hoy podemos georreferenciar cada incidente, para identificar cuáles son las zonas críticas para determinados eventos y generar políticas públicas".
El sistema sanitario bajo presión
La funcionaria señaló que la crisis de salud mental ha hecho que el gobierno tome medidas para afrontar el problema, aumentando la cantidad de guardias y consolidando métodos de seguimiento.
De todos modos, la demanda de atención médica no se limitó a los suicidas durante Nochebuena y Navidad. "En total -y por distintos motivos- hubo 2.300 personas asistidas en las guardias del sistema público durante los días 24 y 25, entre hospitales, centros de salud y Servicio de Emergencias Coordinado".