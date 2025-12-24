Cuando las fiestas generan estrés: por qué la familia no siempre es sinónimo de bienestar

navidad estres fiestas freepik (3) La familia se convierte, paradójicamente, en una de las principales fuentes de tensión emocional. Crédito: Freepik.

El estrés festivo no es solo psicológico. Investigaciones señalan que el aumento de compromisos sociales y la falta de descanso alteran el equilibrio hormonal, afectando el sueño, la memoria y la capacidad de regulación emocional. Esto impacta directamente en la salud y bienestar, especialmente en personas que ya arrastran agotamiento previo.

Además, especialistas en salud mental advierten sobre el fenómeno de la “disonancia emocional”: la diferencia entre lo que sentimos y lo que creemos que deberíamos sentir. Sonreír cuando no se tiene energía emocional suficiente puede aumentar el desgaste interno y generar culpa.

Fiestas, familia y estrés: cómo recuperar el equilibrio

Los expertos coinciden en que priorizar el bienestar no implica romper vínculos, sino redefinirlos. Establecer límites claros, reducir expectativas y aceptar que no todas las reuniones serán perfectas son estrategias clave para proteger la salud emocional.

Pequeños gestos, como respetar tiempos de descanso, delegar tareas o permitirse decir “no”, ayudan a transformar las fiestas en encuentros más auténticos y menos exigentes. Lo más importante: cuidar el vínculo con uno mismo también es una forma de cuidar a la familia.