Por qué nos cuesta decir que no: el mecanismo oculto que la psicología acaba de revelar

decir que no psicología freepik (1) Decir “no” también es un acto de cuidado hacia tu salud y tus emociones. Crédito: Freepik.

El impacto en la salud mental y emocional

La dificultad para decir que no está profundamente conectada con nuestras emociones. El miedo al conflicto, la ansiedad por no agradar y la inseguridad personal son factores que influyen en la respuesta automática de aceptar pedidos o responsabilidades que no queremos asumir.

decir que no psicología freepik (3) No saber decir que no puede afectar directamente nuestras emociones y por ende nuestra salud y bienestar. Crédito: Freepik.

Investigaciones revelan que la obediencia aprendida desde la niñez puede limitar la capacidad de actuar según nuestros valores, generando tensión emocional y desgaste interno.

No saber decir que no puede afectar directamente nuestra salud. La sobrecarga de tareas, la falta de descanso y la desconexión de nuestras propias necesidades pueden derivar en estrés crónico, frustración, agotamiento emocional y pérdida de autoestima. Expertos advierten que este patrón sostenido en el tiempo puede deteriorar la calidad de vida y aumentar el riesgo de ansiedad.

Cómo aprender a decir que no sin culpa

La buena noticia es que la asertividad se entrena. La psicología recomienda:

Reconocer tus límites personales.

Practicar respuestas breves y respetuosas.

Evitar justificarte de más.

Aceptar la incomodidad inicial como parte del proceso.

Priorizar tu bienestar emocional.

Si querés mejorar tu bienestar, empezá por escuchar tus necesidades. Decir “no” también es un acto de cuidado hacia tu salud y tus emociones.