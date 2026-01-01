Anthony Joshua recibió el alta médica tras el accidente vial y tomó una decisión emocionante

Anthony Joshua venció a Jake Paul (le rompió la mandíbula en dos sectores) y todo indicaba que el cierre del 2025 sería glorioso. A modo de celebración viajó a Nigeria donde el boxeador tiene raíces familiares y la desgracia se hizo presente: el auto que lo transportaba sufrió un brutal accidente vial donde murieron dos de sus amigos.
Luego de chocar contra el camión que estaba estacionado el púgil fue trasladado a un hospital, pero no revelaron el destino por cuestiones de seguridad (luego trascendió que se trató del Hospital Internacional Duchess, en Lagos). Ahora recibió el alta médica y el británico llevó adelante una emocionante acción.
Así fue el accidente vial de Anthony Joshua
La tragedia ocurrió el pasado 29 de diciembre cuando Joshua se trasladaba a la localidad de Sagamu al suroeste de Nigeria que iba a visitar porque allí tiene familiares mientras disfrutaba de sus vacaciones. El medio The Punch informó que el boxeador viajaba en un convoy compuesto por dos automóviles en una de las autopistas más concurridas del país africano.
El vehículo chocó con un camión que estaba estacionado y en el accidente fallecieron Lateef Ayodele y Cina Gami, ambos amigos de Anthony Joshua.
Al instante fue auxiliado por los transeúntes que, luego de unos momentos lo identificaron, por lo que comenzaron a realizar videos y a sacar fotografías.}
Adeniyi Orojo, uno de los testigos del accidente, brindó su testimonio a The Punch: "Era un convoy de dos vehículos. Joshua iba sentado detrás del conductor, con otra persona a su lado. También había un pasajero sentado al lado del conductor, eran cuatro ocupantes. Su equipo de seguridad estaba en el vehículo detrás de ellos antes del accidente".
Anthony Joshua recibió el alta tras el fatal accidente vial y tomó una decisión emocionante
Luego de recibir el alta médica ya que se encuentra bien de salud y no sufrió fracturas el boxeador se encuentra en su residencia en Nigeria acompañado de su madre.
Fue con ella que se trasladó en la previa de Año Nuevo a la funeraria en Lagos para despedirte se sus dos amigos mientras se ultimaban los preparativos para la repatriación de los cuerpos al Reino Unido, según informó Premium Times y The Sun.
Su madre permaneció a su lado en la visita en un duro momento; luego los restos de Ayodele y Gami serán trasladados fuera del país. Anthony Joshua, por el momento, no se ha expresado al respecto del letal accidente vial, pero su entorno manifestó que es momento de acompañarlo en este difícil momento.