Anthony Joshua recibió el alta médica tras el accidente vial y tomó una decisión emocionante

El vehículo chocó con un camión que estaba estacionado y en el accidente fallecieron Lateef Ayodele y Cina Gami, ambos amigos de Anthony Joshua.

Al instante fue auxiliado por los transeúntes que, luego de unos momentos lo identificaron, por lo que comenzaron a realizar videos y a sacar fotografías.}

Adeniyi Orojo, uno de los testigos del accidente, brindó su testimonio a The Punch: "Era un convoy de dos vehículos. Joshua iba sentado detrás del conductor, con otra persona a su lado. También había un pasajero sentado al lado del conductor, eran cuatro ocupantes. Su equipo de seguridad estaba en el vehículo detrás de ellos antes del accidente".

Anthony Joshua recibió el alta tras el fatal accidente vial y tomó una decisión emocionante

Luego de recibir el alta médica ya que se encuentra bien de salud y no sufrió fracturas el boxeador se encuentra en su residencia en Nigeria acompañado de su madre.

Fue con ella que se trasladó en la previa de Año Nuevo a la funeraria en Lagos para despedirte se sus dos amigos mientras se ultimaban los preparativos para la repatriación de los cuerpos al Reino Unido, según informó Premium Times y The Sun.

Amigos de Anthony Joshua Los amigos de Anthony Joshua fallecidos en el accidente vial.

Su madre permaneció a su lado en la visita en un duro momento; luego los restos de Ayodele y Gami serán trasladados fuera del país. Anthony Joshua, por el momento, no se ha expresado al respecto del letal accidente vial, pero su entorno manifestó que es momento de acompañarlo en este difícil momento.