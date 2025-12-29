Inicio Ovación Fútbol Anthony Joshua
Imagenes impactantes

Anthony Joshua sufrió un brutal accidente automovilístico en Nigeria: hay dos fallecidos

Tras vencer a Jake Paul el boxeador Anthony Joshua viajó a Nigeria donde protagonizó un brutal accidente donde dos personas perdieron la vida

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Anthony Joshua sufrió un accidente con víctimas fatales.

Anthony Joshua sufrió un accidente con víctimas fatales.

El accidente vial que tuvo como protagonista a Anthony Joshua ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan cuando el ex campeón mundial de los pesos pesados viajaba como acompañante en una camioneta todoterreno Lexus; los medios locales y las fuentes policiales confirmaron que el pugilista está fuera de peligro, pero que hubo dos fallecidos.

El británico viene de noquear a Jake Paul en una pelea donde el estadounidense sufrió una doble fractura de mandíbula y donde ganó 49.2 millones de dólares.

Anthony Joshua
Anthony Joshua se encuentra fuera de peligro.

Anthony Joshua se encuentra fuera de peligro.

Anthony Joshua sufrió un brutal accidente automovilístico en Nigeria: hay dos fallecidos

El medio The Punch informó que el boxeador viajaba en un convoy compuesto por dos automóviles en una de las autopistas más concurridas de Nigeria. Él se encontraba detrás del conductor, a su lado iba otra persona y delante iba el hombre que manejaba con un acompañante a su lado.

Todo indica que, por causas que se intentan definir, el vehículo chocó a gran velocidad con un camión que estaba estacionado. Esto provocó el fallecimiento de las dos personas que iban delante en la camioneta, mientras que tanto Joshua como la persona que estaba a su lado fueron asistidos por los presentes.

Embed

En un primer momento fueron los transeúntes quienes colaboraron con los accidentados, pero Lanre Ogunlowo, comisionado de la Policía de Ogun, explicó que rápidamente se trasladó el personal policial hacia el lugar donde constataron el fallecimiento de las dos personas mientras que no informarán a cuál hospital fue trasladado el británico por motivos de seguridad.

Según informó la cadena británica BBC el boxeador iba a visitar la localidad de Sagamu en el suroeste de Nigeria porque tiene raíces familiares mientras disfrutaba de sus vacaciones.

Anthony Joshua - Accidente
Anthony Joshua fue asistido por los transe&uacute;ntes y luego por el personal policial.

Anthony Joshua fue asistido por los transeúntes y luego por el personal policial.

La palabra de los testigos del accidente de Anthony Joshua

Adeniyi Orojo, uno de los testigos del accidente, brindó su testimonio a The Punch: "Era un convoy de dos vehículos. Joshua iba sentado detrás del conductor, con otra persona a su lado. También había un pasajero sentado al lado del conductor, eran cuatro ocupantes. Su equipo de seguridad estaba en el vehículo detrás de ellos antes del accidente".

Anthony Joshua - Accidente en Nigeria
En el accidente de Anthony Joshua fallecieron dos personas.

En el accidente de Anthony Joshua fallecieron dos personas.

"Pocos minutos después del accidente llegaron agentes del Cuerpo Federal de Seguridad Vial", explicó una de las personas que asistió al pugilista. Además, el medio nigeriano confirmó que las autoridades nigerianas identificaron a Joshua entre los involucrados y aseguraron que se encuentra fuera de peligro.

Por su lado, el promotor del boxeador, Eddie Hearn, explicó al periódico Daily Mail: "Estamos tratando de contactar a Anthony y mientras tanto no queremos especular sobre cómo está, pero afortunadamente parece estar bien por lo que he visto en las imágenes. Estamos esperando más información sobre lo sucedido y actualizaremos la información a su debido tiempo".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas