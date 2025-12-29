Anthony Joshua sufrió un brutal accidente automovilístico en Nigeria: hay dos fallecidos

Todo indica que, por causas que se intentan definir, el vehículo chocó a gran velocidad con un camión que estaba estacionado. Esto provocó el fallecimiento de las dos personas que iban delante en la camioneta, mientras que tanto Joshua como la persona que estaba a su lado fueron asistidos por los presentes.

En un primer momento fueron los transeúntes quienes colaboraron con los accidentados, pero Lanre Ogunlowo, comisionado de la Policía de Ogun, explicó que rápidamente se trasladó el personal policial hacia el lugar donde constataron el fallecimiento de las dos personas mientras que no informarán a cuál hospital fue trasladado el británico por motivos de seguridad.

Según informó la cadena británica BBC el boxeador iba a visitar la localidad de Sagamu en el suroeste de Nigeria porque tiene raíces familiares mientras disfrutaba de sus vacaciones.

Anthony Joshua - Accidente Anthony Joshua fue asistido por los transeúntes y luego por el personal policial.

La palabra de los testigos del accidente de Anthony Joshua

Adeniyi Orojo, uno de los testigos del accidente, brindó su testimonio a The Punch: "Era un convoy de dos vehículos. Joshua iba sentado detrás del conductor, con otra persona a su lado. También había un pasajero sentado al lado del conductor, eran cuatro ocupantes. Su equipo de seguridad estaba en el vehículo detrás de ellos antes del accidente".

Anthony Joshua - Accidente en Nigeria En el accidente de Anthony Joshua fallecieron dos personas.

"Pocos minutos después del accidente llegaron agentes del Cuerpo Federal de Seguridad Vial", explicó una de las personas que asistió al pugilista. Además, el medio nigeriano confirmó que las autoridades nigerianas identificaron a Joshua entre los involucrados y aseguraron que se encuentra fuera de peligro.

Por su lado, el promotor del boxeador, Eddie Hearn, explicó al periódico Daily Mail: "Estamos tratando de contactar a Anthony y mientras tanto no queremos especular sobre cómo está, pero afortunadamente parece estar bien por lo que he visto en las imágenes. Estamos esperando más información sobre lo sucedido y actualizaremos la información a su debido tiempo".