Inicio Series y películas Mel Gibson
Streaming

Mel Gibson arrasa con la película que te hará descostillar de risa

Mel Gibson es un éxito mundial con la película que te hará descostillar de risa. Una excelente y divertida comedia que Prime Video tiene en su catálogo

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Todoterreno. Mel Gibson brilla en la cinta ¿En qué piensan las mujeres?

Todoterreno. Mel Gibson brilla en la cinta ¿En qué piensan las mujeres?

Mel Gibson es un éxito mundial con la película que te hará descostillar de risa. Una excelente y divertida comedia que Prime Video tiene en su catálogo, se trata de ¿En qué piensan las mujeres?

enquepiensan1
Mel Gibson y Helen Hunt. Brillan en la comedia de Prime Video &iquest;En qu&eacute; piensan las mujeres?

Mel Gibson y Helen Hunt. Brillan en la comedia de Prime Video ¿En qué piensan las mujeres?

El ejecutivo de publicidad Nick Marshall (Mel Gibson) es un arrogante machista, pero ¿qué pasa con un hombre machista, cuando de repente escucha lo que piensan las mujeres?

Nick no consiguió un ascenso que daba por seguro, porque se lo dieron a una mujer: Darcy. Pero después de un accidente, es capaz de oír los pensamientos de las mujeres, y utiliza este talento para trabajar contra Darcy, su nueva jefa.

Prime Video: de qué trata la película ¿En qué piensan las mujeres?

La reseña de la película ¿En qué piensan las mujeres? Nick Marshall (Mel Gibson), famoso cronista norteamericano, siempre le ha costado comprender a las mujeres, aun teniendo gran experiencia en el sexo.

Normalmente, las califica como juguetes, como si fuesen algo en lo que no mereciese la pena ahondar. Esto le ha causado numerosos problemas con su hija Lola, de quince años, con la que mantiene una relación muy distante.

enquepiensan
Comedia. Mel Gibson y Helen Hunt la rompen en la pel&iacute;cula &iquest;En qu&eacute; piensan las mujeres?

Comedia. Mel Gibson y Helen Hunt la rompen en la película ¿En qué piensan las mujeres?

Todo cambia cuando sufre un accidente en el baño, siendo dotado con una nueva habilidad que le permite oír lo que piensan las mujeres. Las distintas reflexiones que se cuelan en su cabeza, acaban por convertirle en un experto en el sexo opuesto.

No solo es capaz de comprender cómo se sienten, sino cuáles son sus deseos. A pesar de ese don tan magnífico que posee, llega un momento en el que lo que él creía una maravillosa habilidad se transforma en una espantosa pesadilla.

Prime Video: reparto dela película ¿En qué piensan las mujeres?

  • Marisa Tomei
  • Logan Lerman
  • Mel Gibson
  • Sarah Paulson
  • Lauren Holly
  • Ashley Johnson
  • Judy Greer
  • Helen Hunt

Tráiler de la película ¿En qué piensan las mujeres?

Embed - ¿En qué piensan las mujeres? Tráiler en castellano

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar