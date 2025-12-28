Mel Gibson arrasa con la película que te hará descostillar de risa

Prime Video: de qué trata la película ¿En qué piensan las mujeres?

La reseña de la película ¿En qué piensan las mujeres? Nick Marshall (Mel Gibson), famoso cronista norteamericano, siempre le ha costado comprender a las mujeres, aun teniendo gran experiencia en el sexo.

Normalmente, las califica como juguetes, como si fuesen algo en lo que no mereciese la pena ahondar. Esto le ha causado numerosos problemas con su hija Lola, de quince años, con la que mantiene una relación muy distante.

enquepiensan Comedia. Mel Gibson y Helen Hunt la rompen en la película ¿En qué piensan las mujeres?

Todo cambia cuando sufre un accidente en el baño, siendo dotado con una nueva habilidad que le permite oír lo que piensan las mujeres. Las distintas reflexiones que se cuelan en su cabeza, acaban por convertirle en un experto en el sexo opuesto.

No solo es capaz de comprender cómo se sienten, sino cuáles son sus deseos. A pesar de ese don tan magnífico que posee, llega un momento en el que lo que él creía una maravillosa habilidad se transforma en una espantosa pesadilla.

Prime Video: reparto dela película ¿En qué piensan las mujeres?

Marisa Tomei

Logan Lerman

Mel Gibson

Sarah Paulson

Lauren Holly

Ashley Johnson

Judy Greer

Helen Hunt

Tráiler de la película ¿En qué piensan las mujeres?