Sydney Sweeney es furor con el thriller más impactante de la última década

Sydney Sweeney la rompe con un papel que impacta por su brutalidad argumental. Uno de los thrillers más vistos de la última década. Se trata de la película Inmaculada y Prime Video la tiene en su catálogo.
Entre los proyectos que más destacan de la trayectoria de Sydney Sweeney, Inmaculada ya ha logrado colocarse como uno de los más notorios.
Cecilia (Sydney Sweeney), una joven monja americana, se muda a un convento aislado en la campiña italiana por invitación de un sacerdote(Álvaro Morte).
La acogida es calurosa, pero Cecilia pronto se da cuenta de que su nuevo hogar alberga un siniestro secreto y que allí están ocurriendo cosas terribles.
Un papel en el que no se esperaba necesariamente a Sydney Sweeney, pero que le sienta especialmente bien. Tal vez se trate de un deseo de romper con los papeles glamurosos que se han aferrado a ella hasta ahora, y de mostrar otra faceta de su interpretación, la de un icono religioso cuyo cuerpo desaparece bajo una cofia blanca y un largo vestido eclesiástico, y que sólo recupera cuando la historia se desplaza hacia el horror, cuando la inmaculada mujer se encuentra inoculada.
Prime Video: de qué se trata la película Inmaculada
En la película Inmaculada, Cecilia (Sydney Sweeney), una monja fervientemente devota, se aventura hacia un remoto convento en la campiña italiana en busca de la consagración espiritual.
Sin embargo, lo que inicialmente prometía ser un encuentro espiritual se transforma en una oscura y aterradora pesadilla. A medida que explora los pasillos y los rincones ocultos del convento, Cecilia descubre secretos siniestros y horrores indescriptibles que desafían toda lógica y razón.
Pronto, se verá atrapada en una red de fuerzas malignas que acechan en las sombras, amenazando con desgarrar su alma y poner en duda su fe en la Iglesia.
Cada giro del destino desentrañará más terror, sumergiendo a Cecilia en un abismo de angustia y desesperación.
Prime Video: reparto de la película Inmaculada
- Sydney Sweeney
- Álvaro Morte
- Simona Tabasco
- Benedetta Porcaroli