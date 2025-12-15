Sydney Sweeney es furor con el thriller más impactante de la última década

La acogida es calurosa, pero Cecilia pronto se da cuenta de que su nuevo hogar alberga un siniestro secreto y que allí están ocurriendo cosas terribles.

Un papel en el que no se esperaba necesariamente a Sydney Sweeney, pero que le sienta especialmente bien. Tal vez se trate de un deseo de romper con los papeles glamurosos que se han aferrado a ella hasta ahora, y de mostrar otra faceta de su interpretación, la de un icono religioso cuyo cuerpo desaparece bajo una cofia blanca y un largo vestido eclesiástico, y que sólo recupera cuando la historia se desplaza hacia el horror, cuando la inmaculada mujer se encuentra inoculada.

Prime Video: de qué se trata la película Inmaculada

En la película Inmaculada, Cecilia (Sydney Sweeney), una monja fervientemente devota, se aventura hacia un remoto convento en la campiña italiana en busca de la consagración espiritual.

Sin embargo, lo que inicialmente prometía ser un encuentro espiritual se transforma en una oscura y aterradora pesadilla. A medida que explora los pasillos y los rincones ocultos del convento, Cecilia descubre secretos siniestros y horrores indescriptibles que desafían toda lógica y razón.

inmaculada1 Inmaculada. Sydney Sweeney la rompe en este trhiller lleno de giros.

Pronto, se verá atrapada en una red de fuerzas malignas que acechan en las sombras, amenazando con desgarrar su alma y poner en duda su fe en la Iglesia.

Cada giro del destino desentrañará más terror, sumergiendo a Cecilia en un abismo de angustia y desesperación.

Prime Video: reparto de la película Inmaculada

Sydney Sweeney

Álvaro Morte

Simona Tabasco

Benedetta Porcaroli

Tráiler de la película Inmaculada