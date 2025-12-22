La razón por la que Anthony Joshua perderá gran parte de su premio tras noquear a Jake Paul

Anthony Joshua tiene la obligación de cubrir impuestos tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, es así que la autoridad fiscal del país americano exige el pago del 37% sobre las ganancias, teniendo en cuenta que la pelea se llevó a cabo en territorio estadounidense.

De esta manera a la jugosa cifra que ganó se le reducirá alrededor de 34.4 millones de dólares, así lo informó la consultora AceOdds y citado por SportBiblie.

Y como si eso fuera poco, luego tendrá que responder frente al fisco británico que le exige el pago de la diferencia hasta alcanzar la tasa máxima del 45%. Eso indica que deberá que ceder 7.5 millones de dólares a la Hacienda británica; además de 1.9 millones de dólares que corresponden a contribuciones por Seguridad Social.

De esta manera, de los 93 millones de dólares que obtuvo por pelear contra Jake Paul, finalmente se quedará con 49.2 millones de dólares, cerca del 53% de sus honorarios iniciales.

Anthony Joshua - Jake Paul Anthony Joshua no tuvo problemas en terminar la pelea con un gran derechazo.

La palabra de Anthony Joshua tras ganar 49.2 millones

El experimentado boxeador explicó que llevó adelante esta pelea con profesionalismo: "Desde que entré al deporte, me he dado cuenta de lo que es. No soy un YouTuber ni un experto en redes sociales; ante todo, soy un luchador".

Además aclaró que era consciente de la situación tributaria: "Antes de entrar al boxeo, sabía cómo ganar dinero. Así que siempre ha sido un negocio de dinero, al cien por cien".

Y explicó que conoce las reglas del juego: "Ahora, creo que esta generación realmente está demostrando que hay que tener las reglas del juego en orden, ganar dinero, trabajar duro y salir del juego con la cabeza y el dinero intactos".

"Para mí, lo importante era la oportunidad. Tenía que mostrarle mis habilidades al mundo", concluyó el boxeador británico. En el horizonte hay varios nombres en la lista entre las que se destaca el ex campeón mundial de peso pesado Tyson Fury.