La razón por la que Anthony Joshua perderá gran parte de su premio tras noquear a Jake Paul

La última competencia de boxeo que está dando la vuelta al mundo fue el enfrentamiento entre el dos veces campeón mundial Anthony Joshua y el influyente Jake Paul, en una pelea que acumuló una bolsa a repartir de 184 millones de dólares.
Anthony Joshua ganó un jugoso botín, pero sufrirá diferentes descuentos que lo disminuirán considerablemente
La última competencia de boxeo que está dando la vuelta al mundo fue el enfrentamiento entre el dos veces campeón mundial Anthony Joshua y el influyente Jake Paul, en una pelea que acumuló una bolsa a repartir de 184 millones de dólares.
Es así que, de esta manera, cada luchador se llevaba 92 millones de dólares; sin embargo, las cargas tributarias son diferentes en Estados Unidos y en Gran Bretaña, por lo que el estadounidense será quien gané más dinero aunque perdió por nocaut.
Más allá de que se trata de una pelea de exhibición, según Netflix 60 millones de personas vieron la pelea que los enfrentó el último fin de semana en el Kaseya Center de Miami.
Anthony Joshua tiene la obligación de cubrir impuestos tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, es así que la autoridad fiscal del país americano exige el pago del 37% sobre las ganancias, teniendo en cuenta que la pelea se llevó a cabo en territorio estadounidense.
De esta manera a la jugosa cifra que ganó se le reducirá alrededor de 34.4 millones de dólares, así lo informó la consultora AceOdds y citado por SportBiblie.
Y como si eso fuera poco, luego tendrá que responder frente al fisco británico que le exige el pago de la diferencia hasta alcanzar la tasa máxima del 45%. Eso indica que deberá que ceder 7.5 millones de dólares a la Hacienda británica; además de 1.9 millones de dólares que corresponden a contribuciones por Seguridad Social.
De esta manera, de los 93 millones de dólares que obtuvo por pelear contra Jake Paul, finalmente se quedará con 49.2 millones de dólares, cerca del 53% de sus honorarios iniciales.
El experimentado boxeador explicó que llevó adelante esta pelea con profesionalismo: "Desde que entré al deporte, me he dado cuenta de lo que es. No soy un YouTuber ni un experto en redes sociales; ante todo, soy un luchador".
Además aclaró que era consciente de la situación tributaria: "Antes de entrar al boxeo, sabía cómo ganar dinero. Así que siempre ha sido un negocio de dinero, al cien por cien".
Y explicó que conoce las reglas del juego: "Ahora, creo que esta generación realmente está demostrando que hay que tener las reglas del juego en orden, ganar dinero, trabajar duro y salir del juego con la cabeza y el dinero intactos".
"Para mí, lo importante era la oportunidad. Tenía que mostrarle mis habilidades al mundo", concluyó el boxeador británico. En el horizonte hay varios nombres en la lista entre las que se destaca el ex campeón mundial de peso pesado Tyson Fury.